"In centro solo case a prezzi stellari"

Il mercato degli immobili a Cesenatico è molto dinamico, con le zone più pregiate del centro e del lungomare che non conoscono crisi, l’entroterra caratterizzato da qualche battuta d’arresto, affitti annuali ormai impossibili da trovare e compravendite di hotel al palo. I cambiamenti della situazione economica si riflettono inevitabilmente sull’andamento del settore immobiliare, a partire dallo stop dei bonus nell’edilizia ed all’aumento dei tassi di interesse dei mutui. Una delle persone che ha il polso della situazione è Gian Paolo Pagliarani dell’agenzia Sole Mare, realtà fondata nel 1967 dal suo bisnonno Terzo Farabegoli.

Pagliarani, qual’è la situazione attuale del mercato?

"Nella zona mare la domanda è in aumento, mentre Sala, Borella, Villalta e Bagnarola, hanno un po’ sofferto negli ultimi cinque mesi, soprattutto per l’aumento del costo dei mutui, anche se il mercato sta già dando segnali di ripresa".

Chi compra casa a Cesenatico in zona mare?

"Le richieste arrivano da Bologna, Modena e molte dall’area del Cesenate e del Forlivese, la maggior parte per avere una seconda casa, ma c’è anche chi vuole trasferirsi".

Nel centro non ci sono molte case da acquistare.

"Diciamo che quelle realmente valide sono poche, soprattutto nella zona mare. È per questo che, se l’immobile ha un prezzo interessante, viene venduto praticamente subito".

Quali sono i prezzi attuali?

"Per il nuovo le quotazioni nella zona di Levante si aggirano attorno ai 6.000 a euro al metro quadro. Siamo tra le località più care della riviera romagnola con quotazioni vicine a Riccione, Milano Marittima e Cervia. Nel quartiere Madonnina, una delle aree residenziali più richieste, le case nuove costano 3.500-4.000 euro al metro quadro".

Perché Cesenatico è così richiesta?

"Qui la qualità della vita è alta. Inoltre, quando ci fu la crisi dell’edilizia nel 2010, a Cesenatico i prezzi scesero al massimo del 20%, mentre nelle altre città calarono fino al 50%; dunque, se parliamo di investimenti nel medio lungo periodo, comprare casa a Cesenatico è un’operazione intelligente".

Case in affitto non se ne trovano, lei consiglia di acquistare un appartamento e affittarlo?

"Si, è un consiglio che facciamo; noi gestiamo circa un centinaio di appartamenti turistici e devo dire che, in questi anni, questo genere di investimenti ha sempre ripagato".

Quali sono, restando nel mercato degli affitti, i segnali per la prossima estate?

"Direi molto promettenti; per giugno c’e’ addirittura un aumento delle richieste, agosto sta andando verso il sold out, mentre a luglio per ora ancora ci sono alloggi disponibili".

Sta cambiando qualcosa nel comportamento degli affittuari?

"Soprattutto da quest’anno, prima di fermare l’appartamento, molti vengono personalmente a Cesenatico per vederlo. È anche il riflesso di una serie di notizie poco rassicuranti, dove sono state coinvolte, loro malgrado, molte persone truffate".

A Cesenatico sembra impossibile trovare appartamenti in affitto tutto l’anno.

"È così e non credo che le cose miglioreranno in futuro, in quanto conviene affittare soltanto d’estate e poi perchè molti proprietari sono stati danneggiati da inquilini che non pagavano e non volevano andarsene".

Giacomo Mascellani