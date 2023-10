In via Rauto lavori per 137mila euro

Sono iniziati i lavori di ripristino, manutenzione e realizzazione di banchine per lo scambio dei veicoli di un tratto di via Rauto, per una spesa complessiva di 137.440 euro. Il progetto coinvolge i Comuni di Savignano sul Rubicone, Longiano e Gatteo che così adeguano e riqualificano la viabilità, aumentando la qualità e la sicurezza della circolazione. I lavori consistono nel ripristino della regolarità della pavimentazione stradale, nella realizzazione di piazzole da adibire a scambio veicolo mediante allargamenti e tombinamenti, nella manutenzione delle banchine laterali esistenti e nell’installazione della nuova segnaletica orizzontale. Il cantiere è stato affidato a Sear costruzioni stradali. Le spese sono ripartite per il 50 per cento a carico del Comune di Savignano sul Rubicone e per il 25 per cento rispettivamente a carico dei Comuni di Longiano e Gatteo.

Durante i lavori il transito su via Rauto sarà consentito ai soli residenti. Sarà installata apposita segnaletica per l’informazione ai cittadini. Dicono il sindaco Filippo Giovannini e l’assessora ai Lavori pubblici Stefania Morara: "Il collegamento tra i Comuni è importante tanto quanto la mobilità interna. Questo progetto ci vede lavorare a fianco dei Comuni vicini di Gatteo e Longiano. I nostri territori dal punto di vista urbanistico sono un tutt’uno e poter collaborare tra enti perché alla vicinanza territoriale corrisponda una vicinanza amministrativa è fondamentale per dare i servizi necessari ai cittadini, primo fra tutti una viabilità sicura".

e.p.