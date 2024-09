Incidente tra moto e furgoncino sulla via Emilia: un morto e una donna in condizioni gravissime

Cesena, 31 agosto 2024 – Un uomo di 53 anni ha perso la vita oggi pomeriggio intorno alle 15.30 a causa di un incidente stradale che si è verificato lungo la via Emilia a Cesena, poco dopo la fine della Secante in direzione di Gambettola. Secondo le prime ricostruzioni, a generare la tragedia sarebbe stato uno scontro frontale tra la moto, una Yamaha che guidava la vittima, e un furgoncino Doblò con le insegne dell’Unitalsi.

Sull’esatta ricostruzione della dinamica sta lavorando la polizia locale di Cesena, intervenuta sul posto insieme ai soccorritori, immediatamente allertati vista la gravità della situazione. Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare: il medico del 118 non ha potuto far altro che accertarne il decesso. Con lui, in sella alla moto, c’era anche una donna, sua coetanea, che ha riportato ferite gravissime ed è stata trasportata in codice di massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini. Durante le operazioni di messa in sicurezza il tratto della via Emilia interessato dall’incidente è stato provvisoriamente chiuso al traffico.