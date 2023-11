’Io Valgo’, la marcia contro le barriere

Anticipa la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre, l’iniziativa ‘Io Valgo’, promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Appuntamento giovedì con la lunga e colorata marcia che sfilerà per il centro storico di Cesena grazie alla partecipazione degli studenti, delle famiglie e delle associazioni. Hanno infatti aderito le scuole primarie ‘Saffi’, ‘Carducci’ e ‘Don Baronio’, ‘Moretti’ e ‘Alighieri’, ‘Gambini’, la media di Borello, l’Istituto professionale ‘Versari-Macrelli’ e i licei ‘Righi’ e ‘Alpi’. L’evento, organizzato dal Centro diurno Don Oreste Benzi, vuole sottolineare l’urgenza di abbattere le barriere, non solo architettoniche ma soprattutto culturali e sociali e favorire una piena integrazione delle persone disabili. Il ritrovo è alle 9.45 in piazza della Libertà con la merenda offerta dal gruppo podistico Endas. Seguirà l’esibizione sportiva inclusiva (tema di questa edizione), lo spettacolo di danza integrata e il flash mob a cura degli studenti. Alle 11.30 partenza del corteo con arrivo un quarto d’ora dopo in piazza del Popolo: qui ci saranno musica e balli insieme alla band dell’Enaip ‘Gli Altri’ e l’incontro con i rappresentanti delle istituzioni.

f.s.