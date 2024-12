Ite Agnelli, una garazia per trovare lavoro

L’Istituto tecnico economico Giovanni Agnelli si conferma una scuola superiore al top. Anche quest’anno l’indagine di Eduscopio, l’ente che, a partire da precisi indicatori, mette a confronto le scuole sulla base dei risultati raggiunti dai loro studenti, conferma il primato dell’Agnelli per quanto riguarda l’indice occupazionale, conquistando ancora una volta il primo posto fra quelli di indirizzo tecnico-economico in un raggio di 30 chilometri da Cesenatico e anche oltre, con un indice di occupazione dei diplomati dell’82 percento. L’Ite, che fa parte dell’Istituto di istruzione superiore Leonardo da Vinci, guidato dal dirigente Massimo Della Valle, continua ad essere uno dei riferimenti per chi vuole diplomarsi e trovare un lavoro. Nel percorso formativo degli allievi un elemento altamente qualificante è la collaborazione con il Comune di Cesenatico e gli enti territoriali. In particolare nel corso del triennio le ragazze e i ragazzi svolgono l’esperienza di stage all’interno dell’Amministrazione e in diverse aziende nell’ambito commerciale, giuridico, amministrativo e turistico. Questi percorsi permettono agli studenti di sviluppare conoscenze e competenze aggiuntive rispetto a quelle strettamente scolastiche, che risultano qualificanti dopo il diploma, sia per chi vuole entrare subito nel mondo del lavoro, sia per chi intraprende il percorso universitario. L’offerta formativa è poi arricchita da diversi progetti, quali Erasmus Plus, certificazioni linguistiche, corsi di informatica che ampliano e potenziano la preparazione, rendendo il diploma di questo istituto estremamente versatile e spendibile. "Le esperienze che gli studenti maturano al momento del diploma – dice la professoressa Simona Pesaresi, referente per l’orientamento del Leonardo da Vinci –, incontrano perfettamente la domanda di figure professionali che viene dal mondo del lavoro. Come emerge dall’indagine di Unioncamere, messa in evidenza anche nella sezione orientamento della piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, gli indirizzi di studio più richiesti e le competenze più ricercate dal mondo del lavoro, sono proprio i profili legati all’amministrazione, finanza e marketing e quelli del settore turistico, che sono i due indirizzi di studio dell’Ite di Cesenatico. Dai dati pubblicati dal Ministero emerge che i profili economici sono anche gli indirizzi di studio universitari più richiesti dal mondo del lavoro". Questo primato dell’istituto superiore è un ottimo risultato anche alla vigilia degli open day, dedicati agli studenti di terza media che devono scegliere la scuola superiore. Il prossimo appuntamento è sabato, con il Giovanni Agnelli aperto dalle 14.30 per l’intero pomeriggio.

Giacomo Mascellani