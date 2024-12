La Bcc Romagnolo trionfa 3-0 contro Unica Volley in serie D femminile

La Bcc Romagnolo, formazione del Volley Club Cesena che milita nel torneo di serie D femminile ha sbancato 3-0 (19-25, 27-29, 12-25) il campo dell’Unica Volley, diretta inseguitrice in classifica. Una vittoria, la terza consecutiva, che dimostra la notevole crescita del gruppo. Tra le individualità, ottima la prestazione del capitano Bizzocchi, decisiva in tutti i fondamentali con mani fuori, muri e un impeccabile rendimento in ricezione. Da segnalare anche l’esordio in serie D per Anna Benvenuti, mentre il punto finale è stato siglato dall’opposto Bellomo, subentrata a Pasini, in un terzo set chiuso agevolmente con le più giovani in campo: la svolta è arrivata con tre ace consecutivi di Casalini, che hanno spento le speranze delle avversarie, già scosse dopo un secondo set combattutissimo finito ai vantaggi. Da segnalare anche l’ottima prova di Sofia Rossi, che nel cambio con Guardigli ha brillato in regia e in battuta. Le ragazze di coach Forte confermano così il grande lavoro svolto in palestra durante la settimana e l’entusiasmo tipico di gruppo unito. La Bcc Romagnolo rimane così al quarto posto in classifica con 15 punti e si prepara all’ultima gara dell’anno in programma venerdì 20 dicembre al Comandini: dall’altra parte della rete ci sarà Figurella Rimini Volley, terzultima con 9 punti (fischio d’inizio alle 20.45).

È stata invece sconfitta la formazione maschile del Bcc Romagnolo, anch’essa impegnata in serie D. I cesenati si sono arresi in casa al tiebreak contro Soliera (23-25, 14-25, 25-22, 25-6, 9-15). Persi i primi due set, nel terzo parziale i cesenati hanno ritrovato il giusto spirito, prima accorciando le distanze e poi pareggiando. La benzina è però finita nel quinto e decisivo parziale, portato a casa da Soliera senza troppi patemi. Gli attuali 13 punti in classifica della Bcc Romagnolo valgono il nono posto. L’ultimo match dell’anno è in programma sabato 21 dicembre in trasferta in casa del Volley Consolini San Giovanni in Marignano, quarta forza del girone con 20 punti.