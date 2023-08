La disfida di Sarsina Spunta un tempio romano dove sorgerà il palasport

di Elide Giordani

SARSINA (Cesena)

Un sobbalzo politico e mediatico senza precedenti ha catapultato in questi giorni Sarsina (cittadina ai piedi dell’Appennino tosco-romagnolo) nel mondo delle grandi scoperte archeologiche. E dire che la piccola città che ha dato il natali al commediografo latino Plauto e che per le sue importanti tracce romane ha già un museo nazionale, ha spesso rivelato nel suo sottosuolo una memoria formidabile di reperti, lacerti murari, statue, monumenti funebri. Importanti contributi alla comprensione del nostro passato. Ma nulla a che vedere, finora, con i resti magnificamente conservati di un tempio rivestito di lastre di marmo, un Capitolium, collocabile tra IV° e I° secolo a.C, tornato alla luce grazie agli scavi per la realizzazione di un complesso che prevede, nel cuore del centro storico, un palazzetto dello sport con un supermercato al piano terra.

E su questa improvvida vicinanza l’atmosfera si è subito scaldata. Il tempio è meraviglioso, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano lo ha definito "un importante tesoro archeologico con implicazioni significative per la ricerca storica" e il sottosegretario Vittorio Sbarbi ha colto al volo l’occasione per una richiamo a tenere ben salda "la gerarchia dei valori della cultura, che non può subordinare un sito archeologico ad un palazzetto delle sport".

Le parole del governo hanno una ragione e un senso. La questione politico-archeologica è stata sollevata da un’interrogazione alla Camera da parte della deputata Luana Zanella (Alleanza Verdi e Sinistra), ispirata dall’ex parlamentare forlivese dei Verdi Sauro Turroni che, tra le carte del progetto del palazzetto dello sport, avrebbe intravisto l’intenzione del Comune di interrare il tutto per lasciare campo al progetto. Un’accusa respinta con fervore dal giovane sindaco di Sarsina, Enrico Cangini, che, però, oltre a ribadire l’orgoglio della città per il magnifico ritrovamento, non dimentica di evidenziare che i ragazzi delle scuole medie aspettano da due anni una palestra per le loro esigenze.

È una storia che si ripete. Le necessità di un territorio che cambia contro quelle di preservare una storia millenaria. Che fare? Gli occhi sono puntati sulla Soprintendenza, che ha scavato fino a quasi 5 metri dal piano stradale, ma non intende ancora pronunciarsi, adducendo la necessità, prima, di procedere con gli scavi (tant’è che, come conferma l’archeologa Romina Pirraglia, ha chiesto al Ministero un supplemento di fondi). Sarà una palestra la pietra tombale della definitiva scomparsa agli occhi del mondo del tempio romano di Sarsina? La partita è aperta, e anche i cittadini vogliono dire la loro. Capitanati dal veterinario David Satanassi, già noto per altre iniziative di cittadinanza partecipata, hanno promosso una raccolta di firma che chiama in causa il mondo intero. Perché la cultura è patrimonio dell’umanità.

Intanto, per difendere l’imponente struttura in corsi orizzontali di blocchi di arenaria, identificata come il podio sopra il quale si dovevano ergere i muri dell’antico edificio di culto, secondo la tipologia di tempio italico ben attestata nella penisola e conservato per un’altezza massima di 2,85 metri, sono stati stesi teli di biotessuto, poiché le arenarie esposte da mesi correvano il rischio di deteriorarsi in fretta. Se ne parlerà. è stato deciso, nel corso delle Giornate Europee del Patrimonio del 23 e 24 settembre.