La gara col Cittadella in chiaro su Dazn

Allenamento mattutino, ieri, per i bianconeri: non ha partecipato il solo Alessandro Siano che ha svolto un lavoro differenziato. Il portiere ex Pontedera è alle prese con un problema alla caviglia che si porta dietro da prima della sosta, non era infatti presente tra i convocati nemmeno per la trasferta di Carrara, si prospetta quindi per lui un nuovo forfait. Tutti a disposizione, invece, gli altri giocatori che questa mattina svolgeranno la consueta rifinitura a Villa Silvia. La sfida di domani, alle 17.15, all’Orogel Stadium Manuzzi, contro il Cittadella, sarà visibile in chiaro su Dazn. Anche chi non è abbonato alla piattaforma streaming potrà quindi vedere il match, basterà registrarsi gratuitamente sul sito www.dazn.com lasciando email, nome e cognome.

Infine, ieri, come da programma, in città si è rivista la proprietà americana: Michael Aiello e l’altro fratello che, però, non è tra i soci bianconeri, saranno presenti domani allo stadio.

a. b.