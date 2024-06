La nuova serie B in attesa dei playoff

Una sola casella deve essere occupata per la serie B della prossima stagione che inizierà sabato 17 agosto (anticipo il venerdì precedente). Questa sera primo atto della finale playoff al Menti di Vicenza alle 21 tra i veneti e la sorprendente ma ambiziosissima Carrarese. Il ritorno allo stadio dei Marmi di Carrara domenica 9 giugno alle 17,30. Chi avrà la meglio in questa doppia sfida sarà la ventesima formazione che parteciperà al torneo cadetto, al momento 92 edizioni, nato nel 1929 e dal 2018 denominato Serie Bkt per motivi di sponsorizzazione.

Si preannuncia come sempre un campionato tosto, con piazze e società importanti, imprevedibile, basta ricordare che nella stagione da poco conclusa è finito ai playout (vincendolo) un club che puntava in alto come il Bari e a quota 44 punti si è salvato uno Spezia che a inizio stagione aveve ben altri obiettivi. Invece molto meno sorprendente è stato l’esito per la promozione diretta in A, infatti Parma (primo classificato) e Como tra le accreditate già in maniera decisa in estate e ai playoff (battendo la Cremonese), il Venezia un altro club dagli investimenti pesanti.

Le retrocesse dalla A sono formazioni che puntano a risalire immediatamente: Frosinone, Sassuolo e Salernitana (che potrebbe essere ceduta). Tra chi mira alla massima divisione diretta, almeno sulla carta, Sampdoria, Cremonese, Palermo e Brescia. Queste comunque 19 delle venti squadre in gara: Bari, Brescia, Catanzaro, Cesena, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Reggiana, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Sudtirol. Si aggiungerà la vincente della doppia sfida tra Vicenza e Carrarese.