La ricetta di Daniele Lucchi: "Un servizio su misura"

"So tutto dei miei clienti: come si chiamano, quali sono i loro gusti e finanche come si chiama il loro cane… Perché chi entra qui, nel mio bar, deve sentirsi a casa sua". E’ di ottimo umore Daniele Lucchi, da 22 anni al timone di ‘Biancopaco’, in via Cesare Battisti a Cesena, uno dei baristi più apprezzati dai lettori del Carlino, che in questi giorni stanno consegnando in redazione tanti tagliandi a lui dedicati nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal nostro giornale in collaborazione con Confesercenti Ravenna Cesena e con Moka Rica. "Non è questione di frasi fatte – argomenta Lucchi – ma del piacere di offrire un servizio curato nei dettagli e cucito su misura di tutti. Il più grande successo è vedere un nuovo cliente tornare per la seconda volta a trovarci: significa essere riusciti a conquistare il suo apprezzamento. In tutti questi anni siamo stati testimoni della città che cambiava e il cambiamento ha coinvolto anche noi. E’ giusto cercare sempre l’innovazione, la cura nei dettagli e la qualità dei prodotti. Aggiorniamo le nostre proposte, ci rinnoviamo e strizziamo sempre l’occhio all’aspetto accattivante. Come dimostrano le guarnizioni dei cappuccini, rigorosamente a tema, che piacciono talmente tanto da finire spesso nelle pagine dei social. Ne siamo orgogliosi, ovviamente". Il locale, che nel 2010 aveva ricevuto il riconoscimento di ‘secondo miglior bar d’Italia’, è in effetti ormai un punto di riferimento nel mondo dei pubblici esercizi cittadini.

