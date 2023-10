La svolta del M5S:: "Intesa possibile col Pd"

Si è tenuta a Savignano, un’assemblea degli iscritti al Movimento 5 stelle dei comuni dell’Unione Rubicone Mare. Il tema della serata era la costituzione di liste in previsione delle elezioni amministrative del 2024, in cui saranno chiamati al voto i cittadini di Savignano, San Mauro, Gambettola, Borghi e Roncofreddo. Ha detto Mauro Frisoni coordinatore provinciale del M5S: "Forti di un consenso nazionale che sta progressivamente aumentando, siamo convinti di poter essere protagonisti anche a livello locale, alle prossime amministrative. Ho visto tante persone motivate e pronte a mettersi in gioco. A Savignano è molto forte il nostro radicamento e la nostra presenza in consiglio comunale dura da 9 anni e mezzo. Crediamo di aver maturato una buona conoscenza della macchina amministrativa e soprattutto ci sono chiare quali sono le priorità per Savignano. Nelle prossime settimane si formeranno gruppi di lavoro, per costruire la lista e affinare il programma in previsione dell’imminente tornata elettorale".

All’assemblea erano presenti anche rappresentanti di Borghi, Gambettola e San Mauro che si vogliono organizzare, programmando incontri territoriali e banchetti informativi, in ogni comune. Continua Frisoni: "E’ un momento per noi troppo importante e ci vogliamo far trovare pronti. Secondo le nuove regole nelle liste possono essere inseriti residenti di comuni limitrofi ed è per questo che abbiamo coinvolto anche gli iscritti dei comuni che non vanno al voto".

Sul tema delle alleanze Frisoni ha ribadito quello che il presidente Giuseppe Conte sta affermando da tempo "L’intesa con il centrosinistra è possibile, non deve essere strutturale, ma solo su base programmatica. Se il Pd lo vorrà si potranno aprire tavoli di confronto su temi e programmi, perche è su quest’ultimi che si potranno siglare accordi".

E adesso la lista dei candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative a Savignano si fa sempre più ingaubugliata. Potrebbero esserci quattro aspiranti sindaci. L’unico sicuro al momento è Luca Pirini, che ha presentato ufficialmente la sua candidatura: "La scelta che ho portato avanti è quella di evitare qualsiasi simbolo di partito, anche solo in appoggio. Questo per essere una forza in grado di raccogliere il contributo di tutti i savignanesi che vorranno amministrare questa città perchè stanchi della pochezza di questa sinistra da oltre 70 anni al governo della città. E’ ora di cambiare".

Le altre per ora sono voci. Si parla di Nicola Dellapasqua attuale vicesindaco per il centro sinistra; di Lorenzo Sarti presidente della consulta del centro storico per il centrodestra.