La Technogym ‘vola’. Utili per 215 milioni di euro

‘Vola’ la Technogym e continua la sua crescita a doppia cifra. "Dopo un 2024 in crescita a doppia cifra, Technogym continua a crescere anche nel primo trimestre del 2025 in tutte le aree geografiche". Così commenta Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato di Technogym. Ricavi consolidati, nei primi tre mesi del 2025, di 215 milioni di euro, che segnano un +14,7% rispetto al primo trimestre del 2024. Una crescita avvenuta sia nel segmento commercial sia nel consumer, con tutte le aree geografiche in espansione.

"In un contesto in cui la sedentarietà, gli errati stili di vita, l’inquinamento e l’abuso della tecnologia minano la salute – continua Alessandri – molteplici evidenze scientifiche dimostrano che l’esercizio fisico è il principale fattore per la prevenzione e il benessere, grazie all’aumento della massa muscolare, della forza e della capacità cardiovascolare. Questa opportunità coincide esattamente con la mission di Technogym: Exercise is Medicine (l’esercizio fisico è un vero e proprio farmaco). In aggiunta alle numerose novità lanciate nel 2024, come Technogym Checkup, continua l’innovazione di prodotto, che nelle ultime settimane, ha visto il lancio di Technogym Reform, la rivoluzione del pilates, che introduce design e qualità nell’ambito di una disciplina che vive momento di grande successo a livello globale".

Il consiglio di amministrazione di Technogym ha esaminato i ricavi consolidati dei primi tre mesi dell’esercizio 2025. I risultati sono stati predisposti in accordo con gli International Financial Reporting Standards emessi dall’International Accounting Standards Board. I ricavi totali dell’esercizio sono pari a 215 milioni di euro, in aumento del +14,7% (+13,8% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2024 grazie ad una crescita sia in ambito commercial (BtoB) che consumer (BtoC).

La crescita risulta globale, con i ricavi che aumentano su tutte le principali aree geografiche. Il gruppo Technogym registra una crescita in tutte le aree geografiche, così come avvenuto nel 2024. Continuano a crescere non solo l’Europa ma anche le Americhe, con una crescita ben distribuita nelle sue diverse componenti. Si conferma la netta preferenza per Technogym nel Mea (Middle East e Africa) così come resta in territorio positivo l’Apac (Asia-Pacifico). L’Italia segna un altro trimestre in positivo, evidenziando le potenzialità del gruppo ancora largamente inespresse in tutti i 120 Paesi in cui è presente.