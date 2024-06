Lattuca chiude la campagna in piazza Almerici

È in programma questa sera dalle 20,30 l’ultimo appuntamento della “Fiera delle Cose Belle”, il ciclo di 19 incontri pubblici della campagna elettorale di Enzo Lattuca. "Sono stati due mesi belli e impegnativi - commenta Enzo Lattuca - ricchi di incontri, di scambi di idee e di momenti di confronto. Abbiamo visitato ogni angolo di Cesena, ci siamo stati e ci siamo tornati come abbiamo fatto ogni giorno degli ultimi 5 anni. Abbiamo ascoltato i desideri, le preoccupazioni e le speranze dei tanti cittadini che hanno partecipato. Ogni incontro - prosegue Lattuca - ogni scambio di idee, ogni suggerimento ha arricchito il nostro programma e ci ha aiutato a costruire una visione condivisa del futuro. E oggi, ancora di più, sono convinto che insieme possiamo continuare ad impegnarci per costruire un futuro migliore per ciascun cesenate, partendo da chi da solo non riesce a far fronte ai propri bisogni".