Lavori alla ex scuola Saffi e alla elementare di via Torino

In centro città procedono i lavori di radicale ristrutturazione della scuola elementare "2 Agosto 1849",un edificio storico conosciuto da tutti come scuola Saffi, in quanto è situato all’inizio di via Saffi in angolo con vicolo Cappuccini, dove ci sono la storica chiesa dei frati e la sede del Comitato di Cesenatico della Croce Rossa. I lavori sono iniziati in primavera e prevedono interventi mirati a garantire la sicurezza sotto il profilo statico e sismico, per un importo di 1,3 milioni di euro finanziati con il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza voluto dall’Unione europea. Nella prima fase dell’intervento sono stati demoliti parecchi muri, vecchi pavimenti e pari ammalorate dal tempo. A seguire sono iniziati i lavori per rinforzare i muri portanti e i solai, in modo da rendere il palazzo molto più resistente e in grado di rimanere in piedi e quindi di salvare delle vite umane, in caso di terremoto. Questo progetto ha dato il via ad una serie di lavori importanti nelle scuole di Cesenatico. Gli scolari sono stati trasferiti nei moduli prefabbricati istallati dal Comune nell’area cortilizia nella sede centrale della scuola media Dante Arfelli, in via Gastone Sozzi angolo viale Torino. Contestualmente proseguono i lavori della nuova scuola elementare di viale Torino e, se non vi saranno ulteriori intoppi, verranno ultimati a fine anno, per consentire l’apertura a inizio 2025. Una volta conclusi questi ed altri cantieri, Cesenatico sarà uno dei pochi territori dove buona parte delle scuole saranno sicure.

g.m.