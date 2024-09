Lavori sul lungomare di Ponente. Si comincia dalla foce del canale

Fra una settimana inizieranno i lavori sul lungomare di Ponente e tra due settimane quelli sul molo di Levante, per un investimento complessivo di 6 milioni e 700mila euro. Lunedì 16 settembre inizierà l’allestimento del cantiere in via Colombo, nella zona Ponente dove ci sono le colonie. Il progetto realizzato dallo studio "Laprimastanza" di Montiano prevede un investimento di 5 milioni e 200mila. Ad eseguire i lavori è un Rti, acronimo che sta per Raggruppamento temporaneo di imprese, formato da Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole e Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Ricordiamo che nel 2022 sono stati realizzati tutti i sottoservizi fognari che i residenti della zona aspettavano da oltre cinquant’anni. Il piano riguarda un tratto di lungomare lungo un chilometro, dal canale di Zadina sino all’intersezione con via de Varthema, coinvolgendo anche i cosiddetti "stradelli" di via Pinzon, via Diaz e viale Cabral che conducono al mare. L’obiettivo è riqualificare radicalmente il lungomare e la foce del canale, dove da anni ci sono palancole d’acciaio che proprio non si possono vedere. Molta attenzione è dedicata alla mobilità sostenibile con percorsi ciclo pedonali a doppio senso, alla cura del verde e ad una illuminazione più gradevole ed efficiente. Molto spazio sarà dedicato alle attività per il tempo libero e allo sport, molto apprezzati da chi frequenta Cesenatico. Ci saranno anche delle dune e gli stradelli non saranno più luoghi dove in estate c’è sempre la sosta selvaggia di automobili.

g. m.