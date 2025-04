’Lazarus’ si riprende la scena

Il regalo d’addio di David Bowie al mondo. Sabato alle 20.30 e domenica alle 16 al teatro Bonci prende il via ufficialmente la seconda stagione del musical ‘Lazarus’, che nella sua versione italiana ha come protagonista Manuel Agnelli, leader degli Afterhours. Un’opera rock che il leggendario artista britannico scrisse poco prima della sua scomparsa, avvalendosi dell’aiuto del drammaturgo irlandese Enda Walsh, noto per il dramma ‘Disco pigs’. Un esempio inconsueto, creativo e commovente di teatro musicale, l’opera riprende le vicende del malinconico Thomas Jerome Newton, il migrante interstellare del noto romanzo di Walter Tevis ‘L’uomo che cadde sulla terra’ e dell’omonimo film di Nicolas Roeg, che vide lo stesso Bowie nei panni del protagonista in una delle sue migliori prove attoriali. La versione di Bowie e Walsh è una sorta di sequel del libro di queste due opere. L’alieno è ancora sulla Terra, sempre più isolato dal mondo: rinchiuso nel suo appartamento, è afflitto dalla depressione e dalle alterazioni dell’alcol, in preda ai fantasmi della sua psiche che mescola realtà e sogno.

Andato in scena per la prima volta nel 2023, Lazarus è prodotto in Italia da ERT –Teatro Nazionale, che ha ottenuto i diritti in esclusiva nazionale e a otto anni dal debutto a New York, affidando la regia al direttore di ERT Valter Malosti, che si è confrontato direttamente con lo stesso Walsh. A Manuel Agnelli si affianca la cantautrice vincitrice della quattordicesima edizione di X-Factor ‘Casadilego’, oltre alla coreografa e danzatrice Michela Lucenti. A questi si aggiunge un ricco cast di undici performer e otto musicisti, che tra gli altri include la nota performer di musica elettronica sperimentale Laura Agnusdei. La colonna sonora include i più grandi successi di David Bowie, da ‘Heroes’ a ‘Life on Mars’, fino a ‘Changes’ e quattro brani che l’artista scrisse appositamente, tra cui il capolavoro che dà il titolo all’opera e contenuto in Blackstar, l’ultimo disco di Bowie pubblicato due giorni prima della sua scomparsa nel 2016. Un periodo di grandi impegni per Manuel Agnelli, che in estate tornerà a esibirsi in tour con gli Afterhours. Tema del tour – che a fine luglio passerà anche dal Beky Bay di Bellaria Igea Marina – la celebrazione del ventesimo anniversario dell’album ‘Ballate per piccole iene’. Amato da fan e critica, il disco ha rappresentato all’epoca la svolta della band verso sonorità acustiche e delicate. Agnelli, inoltre, si è aggiudicato numerosi premi, come il David di Donatello e il Nastro D’Argento, oltre al premio Amnesty International, grazie ai brani ‘La profondità degli abissi’ e ‘Severodoneskt’. Gli ultimi biglietti per le due di Lazarus al Bonci – entrambe vicine al tutto esaurito – sono in vendita sul sito di Vivaticket.