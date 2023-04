L’Ensemble d’archi del conservatorio Maderna esegue lo ’Stabat Mater’ a San Domenico

Come da tradizione, in occasione della ricorrenza liturgica della Domenica delle Palme, oggi presso la chiesa di San Domenico alle 16.30 viene eseguito lo “Stabat Mater” di G. B. Pergolesi, una delle composizioni più toccanti di musica religiosa, nonché uno dei grandi capolavori del ‘700. La rappresentazione del dolore della Madonna per la perdita del figlio funge da parallelo emotivo con la costrizione sociale e religiosa che ancora oggi affligge molte donne nel mondo, situazione da ultimo emersa in seguito alle rivolte scoppiate in Iran. L’opera verrà eseguita dall’Ensemble di archi del Conservatorio diretto da Paolo Chiavacci. Solisti il soprano Fatma Caka e la contralto Tugce Karathepe.

Accogliendo la proposta della studentessa iraniana Farnaz Khakpour, durante il concerto verrà eseguito anche un brano di Mehran Rouhani, compositore iraniano, intitolato programmaticamente “For those… we miss” (Per coloro… che ci mancano); un momento di riflessione e di vicinanza ad un popolo che soffre per la mancanza di libertà e di giustizia. Il concerto fa parte della rassegna ’Al Centro della Musica’, organizzata con la collaborazione dell’amministrazione, Credit Agricole e Fondazione Cassa di risparmio di Cesena. Ingresso libero.