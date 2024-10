‘LiberaMente’ festeggia il decennale con il musical ‘Peter Pan’

L’associazione di promozione sociale LiberaMente festeggia i 10 anni dalla costituzione di una propria compagnia teatrale rappresentando, stasera alle 20.30 e domani alle 16.30, al teatro Bogart, un estratto da "Peter Pan - Il musical", lavoro con cui la Compagnia ha debuttato a dicembre 2021. "L’associazione – rammenta la presidente Alessia Pantanella -, è nata dall’idea di 3 fondatrici, allargando man mano sempre di più il gruppo. Ad oggi siamo 34 soci, residenti a Cesena e dintorni, eterogenei per età, e condividiamo, oltre ad un’amicizia, una grande passione per l’arte, espressa attraverso la recitazione, il canto e la danza, ma anche come presenza attiva dietro le quinte o in regia". Dalle produzioni iniziali più modeste, anche con finalità benefiche, alle "cene con delitto", l’esperienza dei componenti si è arricchita con l’incontro di professionisti del settore, tramite giornate formative e stage, ma anche affidando la completa regia di alcuni spettacoli, ad esempio con Beatrice Buffadini, regista di Peter Pan e ingaggiata per il prossimo progetto. "Marzo 2025 infatti – prosegue Pantanella -, ci vedrà in scena con Pinocchio, il grande musical, con i diritti della Compagnia della Rancia e le musiche dei Pooh. Stiamo anzi, per avviare i lavori di casting e montaggio, quindi, chi fosse interessato ad entrare in associazione, si faccia avanti!" Per info e prenotazioni contattare i numeri 346 6794104 - 338 3361410.

r.c.