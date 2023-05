Lo stillicidio di frane "La strada del Carnaio crollata in cinque punti"

Se l’Alto Savio non ha fortunatamente patito inondazioni, è stato invece duramente e fortemente colpito da numerose frane, smottamenti, colate di fango e detriti. Iniziando dal crinale, anche il territorio di Verghereto ha cominciato a registrare alcune frane nella zona di Mazzi, Donicilio, della valle del Para. In località Viezza, causa una frana sulla strada comunale, una signora è rimasta isolata. Il Comune si è subito messo in contatto con la stessa e si pensa di poter risolvere il caso in breve tempo. Per quanto riguarda Bagno di Romagna, il sindaco Marco Baccini dice: "Da mercoledì sera la situazione si è evoluta, di ora in ora, purtroppo con peggioramenti continui. I maggiori, ingentissimi danni riguardano la provinciale "SP26 Carnaio", che si snoda per oltre 15 chilometri da S.Piero a S.Sofia, strada che è strutturalmente compromessa da cinque gravi e grandi frane, che hanno causato il crollo della strada e del versante in cui insiste, con isolamento di 102 cittadini, alcune imprese turistiche e agricole. Da ieri pomeriggio il Gruppo Operativo Sicurezza dei Vigili del Fuoco ha iniziato le opere per cercare di aprire un varco di emergenza a monte della frana in zona Fonte Paolina lungo la "SP26 Carnaio", al fine di creare un collegamento con le famiglie isolate".

Nella serata di mercoledì si è riusciti ad aprire la provinciale della Nocina, che collega S.Sofia, grazie all’intervento di una squadra del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, proveniente da Roma. Altrimenti il collegamento S.Piero-S.Sofia, causa le varie frane verificatesi lungo la provinciale del Carnaio, era completamente interrotto da mercoledì. Il territorio di Bagno presentava anche tre frane lungo la comunale di Poggio alla Lastra, che isolavano i cittadini e le imprese di tutta quella zona. Ieri la situazione è peggiorata per il distacco di un’altra frana. Lo stillicidio di movimenti franosi riguarda anche una frana che ha interrotto la strada S.Catale-zona lago Pontini, con isolamento di alcune famiglie. Ieri nei pressi della "Fonte del Gatto", sulla provinciale SP137 Bagno-Verghereto, uno smottamento aveva ostruito la carreggiata (in alternativa vi è l’E45) liberata poi in una corsia, per permettere il transito dei mezzi di soccorso. Si prevede la riapertura di tutta la carreggiata oggi venerdì. A mano a mano che vengono effettuati sopralluoghi, si può dire che il territorio presenta frane e smottamenti diffusi, che il Comune sta gestendo in autonomia per garantire collegamenti e servizi. L’amministrazione comunale è altresì in contatto con tutti i cittadini rimasti isolati per fornire loro assistenza, in collaborazione con la Protezione Civile ed i nuclei dei due Comandi Stazione dei Carabinieri di Bagno e di S.Piero. Il sindaco Baccini ha proposto di avviare una raccolta di beni di prima necessità, che il Comune si impegna a recapitare al Centro di Cesena e degli altri Comuni che ne avranno bisogno. Oggi riaprono tutte le scuole, i centri ricreativi e le attività sportive. Ieri è stato riaperto il ponte Bailey a S.Piero e il ponte di Ca’ di Ravaglia (Selvapiana-innesto SS71). Resta chiusa la SP142 Mandrioli.

Gilberto Mosconi