L’ultima focarina di San Giuseppe è stata quella organizzata dalla parrocchia di San Carlo di Cesena. Le previsioni del tempo annunciavano vento forte, per cui l’accensione del falò è stata in forse fino all’ultimo, ma tutto è andato bene, con grande partecipazione dei parrocchiani attirati anche dagli stand gastronomici. Molto soddisfatto don Giovanni Savini che sta già preparando la festa per i 140 anni della chiesa parrocchiale che si celebrerà il 3 novembre con la partecipazione del vescovo Douglas Regattieri.