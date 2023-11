Mani in pasta per preparare cappelletti e passatelli Destination Management Company I Percorsi del Savio presenta un corso di cucina di due ore, incentrato sulla preparazione di due piatti tipici della cucina romagnola: cappelletti e passatelli. Il corso si svolgerà presso un noto pastificio di Cesena, con sfogline esperte. Costo: 35€. Per informazioni: 0547 356327 o info@ipercorsidelsavio.it.