Maturità, la prima prova: "Difficile, ma i prof ci hanno messo a nostro agio"

Meno letteratura e più argomenti giovanili, come il rispetto, l’ambiente o i social network. E’ di questo che hanno scritto ieri gli studenti tornati sui banchi per affrontare il primo giorno dell’esame di maturità. Fuori dal liceo scientifico, a respirare l’aria dell’estate ci sono Valentina De Santis, Kevin Casadei, Alessia Brighi, Alex Aglì e Nicola Bellesia. Si parte dalla mitica ‘notte prima degli esami’, che se ci hanno scritto canzoni e girato film, un motivo dovrà pur esserci. Valentina ha dormito due ore, Alex nove. Pensieri, ultimi dubbi, quiete prima della tempesta? C’è spazio per tutto. Anche per la consapevolezza che quello che c’è ora, non ci sarà mai più. E dunque serve assaporare ogni istante. "Siamo felici di iniziare un nuovo percorso – il commento è all’unisono – ma sappiamo bene che i ricordi e la malinconia per questi anni passati insieme torneranno a farsi sentire, eccome. Siamo stati bene, siamo cresciuti gomito a gomito, abbiamo imparato lezioni sui libri e fuori. Tutto questo resterà per sempre". Dunque sveglia presto, colazione volante, un sorriso a mamma e papà e via, verso il primo vero esame della vita. "Anche perché quando eravamo in terza media c’è stato il covid e l’esame non lo abbiamo sostenuto. Eravamo preparati dalle simulazioni fatte durante l’anno, i professori ci hanno messo a nostro agio e il presidente della commissione, prima dell’inizio, ci ha letto un discorso davvero toccante, che ha messo la giornata sui giusti binari". Valentina ha scritto di ambiente, Kevin della comunicazione dei leader, Alessia e Alex del rispetto, Nicola dei social network. "Le tracce non erano entusiasmanti, ci aspettavamo argomenti diversi, ma il vantaggio della prova di italiano è l’ampia possibilità di scelta e dunque una soluzione si trova sempre… vedremo cosa succede adesso: ci aspetta matematica…". Dalle porte del liceo classico escono invece Dorcas Trevisani e Desire Ifadah: entrambe hanno trattato il tema del rispetto. Dorcas vede il bicchiere mezzo pieno: "Speravo in spunti migliori, durante l’anno ho scritto temi che mi avevano convinta di più, ma in ogni caso credo che sia andata bene. Anche perché la prima prova era quella che temevo di più…". Soddisfatta pure Desire: "Ma è troppo presto per cantare vittoria: ora ci sono diritto e l’orale, con margini di improvvisazione ridotti… Ma ho studiato e mi sono preparata bene. Parto da lì, dalla consapevolezza di essere pronta. Per le ultime due prove e per tutto quello che verrà dopo".