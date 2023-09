Mercadini presenta il suo libro

Questa sera ultimo appuntamento della rassegna letteraria "Martedì d’autore sotto le stelle 2023", con protagonista Roberto Mercadini che alle 21 presenterà il suo quarto libro "La donna che rise di Dio". L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca comunale di Bagno, insieme alla cooperativa LibrAzione. Lo scrittore e attore Mercadini Ha pubblicato per Rizzoli "Storia perfetta dell’errore" (2018), "Bomba Atomica" (2020), "L’ingegno e le tenebre" (2022), e "La donna che rise di Dio" (2023) che l’autore cesenate presenterà con la sua coinvolgente verve nell’arena estiva della suggestiva corte quattrocentesca di Palazzo del Capitano nel paese termale d’Alto Savio. Sottolineano i promotori della serata letteraria: "Roberto Mercadini, che ha fatto della risata un’arte per dare vita alla cultura, in questo suo ultimo libro parla del riso, delle donne e degli uomini, di Dio e di molte altre cose, tutte divertenti, ma al tempo stesso profonde e inquietanti. "La dona che rise di Dio" racconta alcune storie della Bibbia attraverso un’ottica ironica e divertente, facendo emergere un maniera ancora più significativa la bellezza e la saggezza dei testi biblici". Ingresso libero. Per Info.: Chiara Tosi, Biblioteca comunale, Bagno (0543911037).

gi.mo.