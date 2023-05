Meteo incubo del weekend in Riviera: c’è la polizza anti-pioggia

Cesena, 1 maggio 2023 – Piove e non si possono servire i clienti nei tavoli all’aperto? Oggi ombrelloni chiusi in spiaggia? Sono i rischi climatici, sempre più frequenti, con cui devono confrontarsi i gestori di locali ed esercizi pubblici. Per difendersi ora possono contare su una nuova generazione di polizze assicurative: le parametriche, che pagano automaticamente un indennizzo al verificarsi di un prefissato evento. A differenza delle assicurazioni tradizionali, nelle quali il premio viene calcolato in base alle caratteristiche del rischio assicurato, nelle parametriche il premio è calcolato sulla base della probabilità di un evento.

E in caso di sinistro l’assicurato non deve dimostrare di aver subito un danno e viene rimborsato dell’importo prefissato direttamente sul conto corrente. Golinucci, broker assicurativo cesenate che offre polizze dal 1952, è specializzato nelle ‘assicurazioni eventi’ (ai primi posti nelle ricerche online su google per tali contratti), ha predisposto per la stagione 2023 una nuova polizza parametrica per le imprese che operano nei Servizi di Balneazione e Ristorazione a tutela del patrimonio aziendale a fronte di perdite di fatturato causate da precipitazioni piovose superiori ai 2 millimetri. "Il risarcimento scatta in automatico con accredito su conto corrente dell’assicurato - dichiara Paolo Golinucci, amministratore della società cesenate - se dall’applicazione del provider che monitora il livello di precipitazioni atmosferiche giornaliere, si sono verificati almeno 2 mm di pioggia nell’arco di tempo che va dalle 12 alle 15 per la polizza ‘copertura pranzo’ e dalle 8 alle 14 per la polizza ‘copertura ombrelloni e lettini’. Guardando al passato, questa copertura assicurativa può essere di aiuto economico per gli imprenditori della riviera cesenate: anche se il tema della siccità è una costante degli ultimi anni, l’anno scorso i mm di pioggia caduti in un mese a Cesenatico, hanno spesso superato il limite giornaliero che fa scattare il risarcimento della polizza. Pari a 92,3 mm sono state le precipitazioni atmosferiche in settembre, di 70,5 mm in aprile 2022, di 39,3 mm ad agosto, 36,1 mm a giugno, 30,5 mm a maggio. Lo scorso 20 marzo 2023 in un solo giorno ci sono stati 15,2 mm. I costi di queste polizze? Per assicurare la stagione dal 25 aprile al 25 settembre, con tutti i week end di maggio giugno luglio agosto e settembre, la settimana di ferragosto, il costo polizza parte da 410 euro per avere un indennizzo di 1.000 euro al giorno.