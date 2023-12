Musica e torrone, s’accende la fiera di Santa Lucia

A Savignano sul Rubicone continuano gli appuntamenti della Fiera di Santa Lucia. Oggi e domani la città scenderà in piazza per dari vita alla sagra del torrone, con il mercatino, le mostre, le esibizioni musicali e gli intrattenimenti, la lavorazione del ferro a cielo aperto a cura di Maestri "Fabbri dell’Anima", gli eventi di fotografi, associazioni di volontariato, artigiani, le consulte di quartiere, singoli cittadini e imprenditori locali. Nell’aia contadina Simone Garattoni, allevatore amatoriale, presenterà gli animali della fattoria: asinello, capretta, pecora, poni e mucca di zebù. Sarà possibile fare un giro gratuito con un biroccino d’epoca per i bambini e assistere a dimostrazioni di intreccio tradizionale e creativo, produzione di cesteria e impagliatura sedie e partecipare ad un laboratorio gratuito. Nei due giorni laboratorio anche per imparare a fare i biscotti della nonna (orario 10-12 e 14-16). Domani sarà possibile assistere alla schiusa delle uova di vari animali da cortile a una dimostrazione delle fasi di lavorazione della lana a partire dalla tosatura, pulizia, filatura con fuso e tessitura, a cura di Lana Viva. Immancabili per i piccoli Pompieropoli oggi, dalle 15.30 alle 18.30, in piazza Papa Giovanni XXII), a cura dell’associazione nazionale Vigili del fuoco, sezione di Forlì, il Minilunpark in piazza Faberi (8, 9 e 10 dicembre) e il villaggio di Natale "Savignano Magic Christmas" in piazza Castello con la pista per il pattinaggio. In occasione dei 50 anni di Aido, lo stand del gruppo comunale, in via Perticari 18, distribuirà palloncini a tutti i bambini. Ampio spazio anche per l’Avis che domani distribuirà bruschetta e vino e mercoledì 13 dicembre cantarelle e the. Oggi inoltre, con partenza alle 15 da piazza Borghesi, si svolgerà la seconda edizione di Avis in cammino, camminata aperta a tutti, non competitiva, con ristoro finale per tutti i partecipanti. Domani, alle 15.30, nella sala Don Riccardo nella parrocchia di Santa Lucia gli scout del gruppo Savignano 1, presenti tradizionalmente in fiera, organizzano La tombola degli Scout. Martedì 12 dicembre alle 20.30 il centro sociale "Secondo Casadei" in piazza Papa Giovanni XXIII, 17, ospiterà il Burraco solidale a cura di Una goccia per il mondo e centro Secondo Casadei. I giorni di fiera saranno rallegrati, come da tradizione, da spettacoli di strada ed esibizioni live. Oggi dalle 15, spettacolo folkloristico di ballo liscio e cioccarini romagnoli per le vie del centro a cura di Giorgio e le magiche fruste di Romagna. Domani dalle 15, I Pasquaroli D’la Pioppa e il gruppo frustatori "Cassani" si esibiranno per le vie del centro con musica, ballerini e cioccarini.