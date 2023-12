Ponte Immacolata 2023, cosa fare in Emilia Romagna: il programma

Bologna, 7 dicembre 2023 - L’ultimo ponte dell’anno ha in serbo tante piacevoli sorprese per coloro che decideranno di trascorrerlo in Emilia-Romagna: si può scegliere di fare una passeggiata fra i mercatini natalizi in molte città d’arte della Via Emilia, a cominciare da Bologna, o di concedersi i piaceri del gusto, con i piatti preparati dagli chef alla Festa del cotechino e dello zampone Igp di Modena.

Ponte dell'Immacolata 2023: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere in Emilia Romagna

Perfetti per bambini e famiglie gli appuntamenti nei castelli dell’Emilia-Romagna fra Piacenza, Parma e Reggio Emilia. A Riolo Terme (Ra) si può scendere - come esperti speleologi - nella grotta di Tiberio (di recente annoverata, assieme al Parco della vena del gesso romagnola, fra i patrimoni Unesco). A Ferrara, domenica 10 dicembre, c’è il concerto di Natale, mentre a Cesenatico (Fc) l’attrazione di punta resta il celebre Presepe della Marineria. Per chi ama stare all’aria aperta senza curarsi del freddo, ecco svariati percorsi di trekking, come quello lungo il cammino di San Francesco, nell’entroterra riminese.

Da Piacenza a Parma: viaggio nei castelli per grandi e bambini

I meravigliosi manieri dell’Emilia faranno da sfondo a diversi appuntamenti lungo tutto il weekend dell’Immacolata. Il Castello di Gropparello (Pc) diventerà un mondo incantato, con visite spettacolarizzate e tanti personaggi in costume. Sabato 9 cena con delitto (a tavola i piccoli detective dagli 8 ai 12 anni) con inclusa la vestizione a tema di tutti i bambini. Nel Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino a Salsomaggiore (Pr), addobbato a festa, previste visite guidate e chi lo desidera potrà fermarsi a dormire nella torre quadrata del maniero. Alcuni castelli ed edifici storici ospitano mostre d’arte, come il Castello di Rivalta (Pc), con l’artista brasiliana Geovana Clea, e il Palazzo Of delle Orsoline di Fidenza (Pr), con Le Leggende dell’Arte contemporanea, da Jeff Koons a David LaChapelle e Damien Hist. L’elenco completo degli appuntamenti su www.castellidelducato.it e su Offerte | Castelli Emilia-Romagna.

Reggio Emilia, la Dieci Miglia da correre con un costume delle favole

Domenica 10 dicembre, a Reggio Emilia si correrà una curiosa Dieci Miglia (poco più di 16 km): sarà ammesso solo chi indosserà un costume ispirato a un personaggio delle favole. È una prova non competitiva, divertente da correre e da guardare. La Dieci Miglia è un corollario alla Maratona di Reggio Emilia, che parte domenica alle 9 da Piazza Vittoria, a fianco dello splendido Teatro Valli.

A Modena per la Festa dello zampone e del cotechino Igp

Anche lo chef Massimo Bottura è atteso sabato mattina a Modena, in piazza Roma, per l’apertura dell’11esima festa dello zampone e del cotechino di Modena, entrambi Igp e simbolo delle festività natalizie. Bottura lavorerà insieme ai cuochi delle scuole alberghiere italiane, che realizzeranno al momento le loro ricette a tema. Il cooking show è uno dei momenti del cartellone della tre-giorni di festa (9-11 dicembre) con intrattenimenti, musica, pranzi a tema e degustazioni gratuite nella città Sito Unesco. Per il programma clicca qui.

A Bologna per visitare i mercatini di Natale

Lungo la Via Emilia si susseguono, senza soluzione di continuità, luminarie e mercatini natalizi. A Bologna se ne incontrano diversi, a cominciare dall’antica fiera di Santa Lucia (fino al 26 dicembre), nel portico Unesco della Chiesa dei Servi, in Strada Maggiore. A pochi passi c’è il Villaggio di Natale francese (fino al 24 dicembre) in piazza Minghetti: sembra davvero di essere a Parigi, sia per l’atmosfera che per i profumi di Camembert, baguette, croissant, zuppe calde, biscotti allo zenzero e vin brulé. Altri mercatini in piazza XX Settembre, vicino alla stazione, in Piazza Lucio Dalla e a Fico (ingresso gratuito), con il grande parco tematico e la pista sul ghiaccio, fino al 7 gennaio. I mercatini di Natale a Bologna 2023 - Bologna Welcome.

A Ferrara il concerto di Natale al Museo Archeologico

Domenica pomeriggio, 10 dicembre, appuntamento a Ferrara per il concerto di Natale nel Salone delle carte geografiche del Museo archeologico nazionale. L’Ensemble di musicisti “Dolce Concerto”, diretto dal maestro Nicola Valentini, eseguirà “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Sono arie universali della tradizione italiana, familiari a tutti. Ed è un’occasione per scoprire questo bel museo. Inizio ore 16.

A Ravenna tra Biennale del Mosaico e il tour nella grotta di Re Tiberio

Ravenna luccica con la Biennale di Mosaico contemporaneo, visitabile fino al 14 gennaio. Ma ci sono eventi artistici e mostre in ogni angolo delle città. Al Museo d’arte della città di Ravenna è possibile vedere una serie di allestimenti: BurriRavennaoro. La memoria fisica della materia; Ettore Sottsass-La città morta e altre meraviglie. Fuori città, a Riolo Terme, si può vivere una giornata da speleologi con le visite guidate alla misteriosa grotta di Re Tiberio, conosciuta per il suo valore archeologico (è stata rifugio per le popolazioni fin dall’età del Rame). Fa parte della Vena del Gesso Romagnola, recentemente riconosciuta patrimonio dall’Unesco.

Trekking lungo il cammino di San Francesco

Un trekking facile di tre giornate e due notti, lungo i boschi e i crinali dell’antico cammino di San Francesco, alla scoperta dei piccoli borghi medievali della Valmarecchia, a cominciare da Sant’Agata Feltria, soprannominato da sempre ‘il paese del Natale’. È una delle proposte nel calendario di Appennino Slow per chi ama i ritmi lenti, la natura, la scoperta delle antiche tradizioni di Natale e l’enogastronomia locale. Si parte l’8 dicembre da Novafeltria e si raggiunge a piedi San Leo. Nelle due giornate successive si vedranno conventi, piccoli borghi, presepi e i panorami unici dell’entroterra riminese. Trekking lungo il Cammino di San Francesco da Rimini

A Rimini vestita a festa

Le luminarie accendono l’atmosfera della capitale della Riviera, illuminando tutta la città, dal centro alla spiaggia, e regalando oltre 90 km di luci. La novità del 2023 è la passeggiata sospesa, dal bagno 1 al bagno 63: tutta la spiaggia di Rimini marina centro è illuminata a festa, sopra le dune di sabbia si ritrovano le immagini fotografiche che raccontano Rimini e panchine da cui ammirare il mare. I mercatini in centro offrono ogni genere di suggerimenti per lo shopping natalizio, senza dimenticare i regali solidali con il mercatino BorgoSolidale a Borgo San Giuliano, che offre idee originali e autentiche, per tutti i gusti. L’offerta dei mercatini si arricchisce con il mercatino in piazza Pascoli a Viserba, aperto dall’8 al 10 dicembre e dedicato all’artigianato e alle decorazioni di Natale. La magia del Natale si ritrova con i due presepi sulla spiaggia di Rimini Marina Centro e di Torre Pedrera: entrambi inaugurano l’8 dicembre.

Il presepe di sabbia di Marina Centro in largo Boscovich propone come tema il tipico presepe napoletano ed è allestito all’interno dell’Ice Village, la tensostruttura che ospita, oltre al presepe di sabbia, la pista da pattinaggio sul ghiaccio. Il presepe di Torre Pedrera strizza l’occhio alla sostenibilità, proponendo un presepe di sabbia e metallo e unendo, alle sculture di sabbia, quelle dell’artista Lu Lupan di Mutonia (realizzate con scarti di ogni genere). https://www.visitrimini.com/ponte-dellimmacolata-a-rimini/