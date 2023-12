Neve per il ponte dell’Immacolata: le previsioni meteo del weekend in Emilia Romagna

Bologna, 7 dicembre 2023 – Neve in arrivo per il ponte dell’Immacolata. Lo dicono gli esperti di Arpae che per la giornata di domani, venerdì 8 dicembre, hanno diramato un’allerta meteo gialla per neve. L’allerta è valida per le province di Parma e Piacenza.

Ponte dell’Immacolata: cosa fare in Emilia Romagna

Neve per il ponte dell'Immacolata in Emilia Romagna (foto di repertorio)

“Per venerdì 8 dicembre – recita il bollettino di Arpae – sono previste nevicate di debole/moderata intensità sul settore centro-occidentale con quota neve attorno ai 300/500 metri e con accumuli che sulle aree collinari occidentali potrebbero raggiungere i 5-10 cm. Sulle aree montane i quantitativi potrebbero essere anche superiori ma non significativi ai fini dell'allertamento per tali aree. Non è escluso qualche temporaneo fenomeno di neve o acqua mista a neve anche sulla pianura occidentale”.

Previsioni meteo in Emilia Romagna per il ponte dell’Immacolata

Per la giornata di venerdì 8 dicembre, dunque, festività dell’Immacolata Concezione, è previsto un “aumento della nuvolosità nel corso del mattino con precipitazioni in prevalenza deboli, sul settore occidentale in estensione sulle province centrali nelle ore pomeridiane. I fenomeni assumeranno carattere nevoso fino alla bassa collina sul settore emiliano con possibile estensione delle nevicate miste a pioggia sulle pianure più occidentali. Temperature minime in lieve aumento sul settore occidentale; valori compresi tra -2 gradi e 1 grado nei centri urbani con punte inferiori nelle aree extraurbane. Massime in diminuzione soprattutto sulle pianure emiliane dove saranno comprese tra 2 e 4 gradi, valori intorno a 6/8 gradi in Romagna e lungo la fascia costiera”.

Per la giornata di sabato 9 dicembre, invece, ci sono “condizioni di nuvolosità irregolare con locali addensamenti che potranno dare luogo a qualche debole precipitazione più probabile sui rilievi. Temperature minime in lieve aumento con valori tra -1 grado dei capoluoghi emiliani e 3-4 gradi del settore costiero, con qualche grado in meno nelle aree extraurbane; massime in lieve aumento, comprese tra i 4 gradi del piacentino e gli 7/8 gradi del settore centro-orientale”.

Tra domenica 10 e mercoledì 13 dicembre “inizialmente avremo un flusso atlantico occidentale, relativamente temperato, con presenza di un debole campo anticiclonico; ne deriveranno condizioni di tempo sostanzialmente stabile ma con scarso soleggiamento per la frequente presenza di nuvolosità. Mercoledì probabile peggioramento per il transito di un sistema perturbato. Le temperature subiranno un graduale aumento”,

Come sarà il tempo in Emilia Romagna