Impianti sciistici Marche, sui Sibillini la stagione inizia anche senza neve. Le previsioni meteo

Ussita (Macerata), 4 dicembre 2023 - Aria di festa sui Sibillini nel Maceratese, aspettando la neve. Buona affluenza, ieri, a Frontignano di Ussita per i mercatini di Natale e, per il ponte dell’Immacolata, è previsto l’avvio ufficiale. Mentre sulle piste dell’Ascolano e della provincia di Pesaro Urbino si attendono le prime nevicate. Quelle vere.

Babbo Natale in seggiovia a Frontignano (Ussita)

Sulle piste in provincia di Macerata

Bambini e famiglie ieri hanno fatto tappa nella casetta di Babbo Natale, arrivato in seggiovia. “Il Natale in vetta è iniziato bene – ha detto Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono gli impianti sia a Frontignano che a Bolognola (sempre nel Maceratese) -. Tutte le piste sono rimaste chiuse, compresi i tapis roulant, perché non c’era abbastanza neve. Però abbiamo iniziato a riprodurre neve programmata su Bolognola e contiamo per venerdì, intanto, di poter riaprire il tapis roulant “Scoiattolo” con la pista del campo scuola. Poi, se dovesse nevicare, apriremo anche Pintura 1. Invece a Frontignano non abbiamo neve a sufficienza, ma continua il Natale con l’apertura della seggiovia e del rifugio Saliere e con il Natale in vetta”. Il villaggio di Natale firmato Saliere è previsto tutti i weekend e, a partire dal 23 dicembre, tutti i giorni. Sulla terrazza panoramica vin brûlé e castagne, oltre al villaggio dei folletti. Sabato, alle Saliere, è stato partecipato anche il “Panettone pary” con il panettone dalla Pasticceria caffè Sibilla di Visso, classificato come il terzo panettone più buono d’Italia. A Bolognola il cannone per l’innevamento artificiale è operativo. Per quanto riguarda il comprensorio sciistico Sassotetto-S.Maria Maddalena, a Sarnano, venerdì sarà inaugurata la Baita Solaria (in località S.Maria Maddalena), completamente rinnovata e con una nuova gestione. La neve, per ora, non è prevista, ma anche in questo caso sono previsti appuntamenti per tutto il fine settimana, compreso “il pranzo spettacolo della domenica”.

Ad Ascoli impianti pronti e collaudati, ma si attende

E’ tutto pronto a Monte Piselli per il via alla nuova stagione sciistica 2023-24: adesso si aspetta solo la neve. I gestori degli impianti della Remigio Group, il Presidente del Consorzio Turistico Monti Gemelli, Enzo Lori, il vice Daniele Zunica, e tutti gli appassionati di sci, aspettano la prima nevicata consistente. Nei giorni scorsi l’ultima perturbazione di novembre ha imbiancato le vette dei Monti Gemelli e dei Sibillini, giusto per far capire che ormai ci siamo. Ma per il ponte dell’Immacolata non è prevista neve. Il tutto senza dimenticare che si sta lavorando sul nuovo impianto di risalita fino a Monte Piselli e sul piano complessivo di riqualificazione, dopo l’approvazione di qualche mese fa, del documento di indirizzo della progettazione. Ci sono 12 milioni di euro per trasformare completamente Monte Piselli e l’occasione non va sprecata.

Nel Pesarese si lavora ancora agli impianti

Nelle tre stazioni scistiche del Pesarese (Catria, Nerone e Carpegna) non sono previste aperture per il ponte dell’Immacolata. Si aprirà quando cadrà la neve. In questi giorni si stanno mettendo a punto gli impianti.

Previsioni meteo nelle Marche

Non è prevista neve per i prossimi giorni nelle Marche. Soltanto deboli piogge oggi e domani. Mercoledì la situazione migliora e il sole torna a fare capolino in molte province. Giovedì 7 e venrdì 8 dicembre si prevedono nuovamente piogge e nuvolosità.