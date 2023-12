Bollettino neve in Emilia Romagna e allerta gelicidio: le ultime previsioni meteo

Bologna, 4 dicembre 2023 – Neve in arrivo stanotte, con pioggia gelata domani mattina. Come già preannunciato, i primi fiocchi bianchi possono cadere anche sulla pianura Padana. Le provincie interessate, in particolare, sono Piacenza, Parma, Reggio Emilia, ma anche Modena e Bologna.

In generale sarà una settimana fredda. “I prossimi sette giorni saranno caratterizzati da ben due vortici ciclonici – spiega Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it – il primo porterà un po’ di neve in pianura mentre il secondo, atteso per venerdì 8 dicembre giorno dell'Immacolata, provocherà una forte fase di maltempo su alcune regioni”.

Neve: quando arriva

Fin dalla mattina e dal pomeriggio di oggi in realtà è stata annunciata la neve sugli Appennini. Sarà in serata, però, che molto probabilmente scenderà anche in pianura. Secondo le previsioni Arpae: da stasera deboli nevicate sulla pianura piacentino-parmense, con possibili locali episodi di pioggia che gela nella vallate più interne appenniniche occidentali. Estensione delle precipitazioni anche ai settori centro-orientali, dove non si escludono fiocchi a Piacenza, Parma, Reggio, e meno probabile ma pur sempre possibile, magari neve mista a pioggia anche a Bologna. In Romagna invece pioverà durante la notte.

Previsioni meteo e neve in Emilia Romagna

Allerta meteo per pioggia che gela

Sarà al risveglio di domani però che ci si dovrà confrontare con la possibile neve scesa nella notte e a possibili fenomeni di pioggia che gela. Per questa, infatti, è stata emanata un’allerta gialla, che non interessa però la pianura, bensì i fondovalle del settore appenninico centrale e occidentale. Quindi la montagna bolognese, la montagna e la collina emiliane centrali, e la montagna e la collina piacentino-parmensi.

Che tempo farà i prossimi giorni

Martedì 5 dicembre sarà ancora nuvoloso in pianura, ma già sugli Appennini tornerà il sole con fenomeni variabili. Mercoledì, invece, su tutta le regione il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Cielo in prevalenza sereno anche per giovedì, con transito di corpi nuvolosi da venerdì, che potranno dar luogo a deboli precipitazioni sull'Appennino emiliano occidentale, nevose a quote superiori ai 1000 metri. Le temperature minime scenderanno su valori sotto lo zero, su diverse località della pianura.

