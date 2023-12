Neve in pianura Padana: le previsioni meteo e l’allerta arancione

Bologna, 2 dicembre 2023 – Dopo il repentino cambiamento di temperature e le forti raffiche di vento in tutta la regione che hanno sradicato alberi e tetti soprattutto nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, per domenica 3 dicembre è stata emessa una nuova allerta arancione, che riguarda la pianura emiliana tra Reggio e Modena.

Allerta meteo in Emilia Romagna anche per domenica 3 dicembre 2023

Mentre per oggi, 2 dicembre, era stata emanata un’allerta rossa per piogge intense e venti di tempesta, per la giornata di domani – dunque – resta la criticità idraulica nelle zone dove transitano i fiumi, come l’Enza e il Secchia, ingrossati dalle abbondanti piogge di queste ore.

Sul settore montano occidentale, sempre a seguito degli eventi dei giorni scorsi, saranno possibili, sui versanti particolarmente fragili, localizzati fenomeni franosi.

La neve in pianura

Temperature in picchiata previste per domani (domenica), con le minime attorno a -1 grado dei centri urbani occidentali fino 1 o 2 gradi su quelli centrali. Temperature sotto lo zero anche nelle aree di aperta campagna. Poi gelate notturne e mattutine sul settore centro-occidentale.

Lunedì invece previste deboli piogge che possono essere nevose sui rilievi centro-occidentali. Possibili deboli nevicate o di acqua mista a neve anche sulla pianura occidentale.

