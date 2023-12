Allerta meteo rossa in Emilia Romagna per piene, venti di tempesta e temporali: ecco dove

Bologna, 1 dicembre 2023 - Oggi inizia l'inverno meteorologico e sull'Emilia Romagna - con precisione temporale impressionante – piomba il maltempo: Arpae ha emesso per domani, sabato 2 dicembre, un'allerta rossa meteo-idrogeologica-idraulica. Il che, tradotto, significa un mix da tregenda: venti da tempesta, temporali anche forti che possono portare a piene dei fiumi e ruscellamenti, frane e, sulla costa, erosione. Il pericolo di fiumi in piena è particolarmente temuto: il livello dell'Enza, nel Reggiano, è già salito in queste ore.

Era da parecchio che non si verificavano allerte rosse, l’ultima risale al 30 ottobre, mentre l’ultima allerta, emessa ieri, è arancione.

Allerta meteo rossa in Emilia Romagna

Dove l’allerta rossa

Le zone più a rischio di fenomeni estremi sono la pianura reggiana, Bologna e gli appennini romagnoli. In particolare sono sotto osservazione i corsi d'acqua della pianura di Reggio Emilia e Parma per la propagazione delle piene, si avranno piogge intense su appennino centro-occidentale e venti di tempesta sulla fascia appenninica.

La forte pioggia in Appennino può generare diffusi ruscellamenti e fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, nonché ulteriori innalzamenti dei livelli nei corsi d'acqua montani con fenomeni erosivi. Nei tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centrale della regione, già oggi interessati dalla propagazione delle piene, si prevedono ulteriori innalzamenti dei livelli con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini.

Il vento di tempesta

"Venti sud-occidentali di tempesta (89 - 102 Km/h) più probabili sulla fascia appenninica centro-orientale; venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica occidentale e pianura orientale; venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-ovest sul restate territorio.

Temporali e frane

Sono inoltre previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio più probabili sul settore appenninico centro-occidentale, che possono generare diffusi ruscellamenti e fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, nonché ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua montani con fenomeni erosivi. Nei tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centrale della regione, già interessati dalla propagazione delle piene della giornata odierna, si prevedono ulteriori innalzamenti dei livelli con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini.

Mare agitato, erosione del litorale

È previsto mare agitato al largo con possibili localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale sulla costa ferrarese.

La mappa delle previsioni del tempo