Allerta arancione in Emilia Romagna per venti di burrasca e pioggia intensa: ecco dove

Bologna, 30 novembre 2023 – Pioggia e vento non risparmieranno la nostra regione domani venerdì 1 dicembre e sabato 2 dicembre. Secondo le previsioni di Arpae nella giornata di domani è prevista pioggia intesa sui rilievi centro-occidentali che potrebbero creare rapidi innalzamenti nei corsi d'acqua che potrebbero portare ai cosiddetti ruscellamenti e a localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili. Proprio questi fenomeni, infatti, faranno scattare l'allerta gialla sulla montagna e collina bolognese, sulla montagna e collina piacentina-parmense, sulla pianura reggiana e modenese, sulla collina e sulla montagna emiliana centrale.

Si avranno, inoltre, venti di burrasca forte che toccheranno una velocità di 75-90 km/h da sud lungo il crinale appenninico, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. A causa dell'alta velocità dei venti scatterà l'allerta arancione su tutto il tratto appenninico e su larga parta della collina emiliano-romagnola.

Allerta meteo per vento e per criticità idraulica e idrogeologica in Emilia Romagna

Le previsioni per sabato

Sabato mattina si prevede un cielo molto nuvoloso con precipitazioni a tratti intense, anche a carattere di rovesci forti sulle zone del crinale appenninico. Dal pomeriggio ci saranno parziali schiarite sul settore centro-orientale, ma con possibilità di piogge sparse a carattere irregolare in esaurimento nella sera, che sarà serena. Per quanto riguarda i venti sul lato sud-occidentale saranno forti e associati a raffiche, sui rilievi e sulle colline romagnole e sul crinale appenninico centro-occidentale, in attenuazione nella sera. Durante il pomeriggio venti moderati occidentali sulle zone di pianura emiliane e sud-occidentali sulle zone di pianura del settore centro-orientale tendenti a disporsi da nord nella sera.

La mappa meteo giorno per giorno