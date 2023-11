Piogge, nebbia e gelate anche in pianura: le previsioni meteo in Emilia Romagna

Bologna, 28 novembre 2023 – L’inverno prima si irrigidisce, poi si attenua un po’. E’ quanto si legge dalle previsioni meteo dei prossimi giorni in Emilia Romagna. Che prevedono maltempo con piogge e gelate anche in pianura, un clima sempre più freddo, che poi si ‘sistemerà’ nel fine settimana perché le temperature, inizialmente in discesa, miglioreranno per via di una vasta circolazione depressionaria in avvicinamento all'Europa occidentale. Il territorio emiliano romagnolo, negli ultimi mesi, è stato martoriato prima dall’alluvione e poi dal caldo anomalo.

Martedì 28 novembre

Come spiegano gli esperti di Arpae, per oggi martedì 28 novembre, “dalla tarda mattinata tendenza ad attenuazione della nuvolosità, con cielo che dal pomeriggio si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime attorno a 11 gradi”.

Mercoledì 29 novembre

Per la giornata di mercoledì 29 novembre, invece, “cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in aumento dalle ore serali, associata a deboli precipitazioni sul settore occidentale nelle ore notturne. Visibilità ridotta nelle ore serali e notturne per nubi basse sui rilievi e foschie, anche dense, sulla pianura e nelle aree vallive. Temperature minime in diminuzione, con valori attorno a 0 gradi nelle aree di pianura, locali gelate sulle aree più esposte di pianura e nelle aree vallive; tra 2 e 5 gradi sulla costa. Massime in diminuzione sul settore occidentale, comprese tra 7 e 9 gradi; stazionarie sul settore centro-orientale, comprese tra 10 e 11 gradi”.

Giovedì 30 novembre

Giovedì 30 novembre “cielo coperto con piogge a carattere diffuso di debole intensità; dalla serata intensificazione delle precipitazioni sui rilievi centro-occidentali. Visibilità ridotta nelle ore serali e notturne per nubi bassi sui rilievi e foschie, anche dense, sulla pianura e nelle aree vallive. Temperature minime in aumento, comprese tra 2 e 5 gradi; massime in diminuzione sul settore occidentale e in aumento su quello orientale, con valori compresi tra 4 e 14 gradi”.

La tendenza dall’1 al 3 dicembre

“Nella prima parte del periodo l'arrivo di una saccatura sulla Penisola Italiana porterà sul territorio regionale condizioni di tempo perturbato e temperature in diminuzione, specialmente nei valori massimi; in seguito, con il transito della saccatura verso levante verranno ripristinate condizioni di tempo stabile e parzialmente soleggiato ma con una maggiore escursione termica nelle giornate”.

Le previsioni meteo in Emilia Romagna