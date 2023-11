Pioggia ghiacciata all’alba. Tamponamenti a catena

Ieri mattina l’inverno ha subito mostrato in anticipo il suo aspetto meno gradito, con decine di auto finite fuori strada in Appennino a causa del manto stradale coperto dalla pioggia ghiacciata detta ‘bruscello’. E’ successo poco dopo l’alba, quando il termometro è sceso sottozero in tutta la fascia montana (meno 2,7 gradi a Pavullo) e la pioggia si è trasformata in un velo di ghiaccio sulle strade dai 600 ai 900 metri di quota, soprattutto da Fiumalbo sino a valle di Riolunato, fino al tunnel di Strettara. Un po’ ovunque ma soprattutto nel tratto di Sp 324 alle Lazze (tra Fiumalbo e Pievepelago) e a valle di Riolunato si sono avute serie di tamponamenti a catena tra decine di auto di chi si recava al lavoro. Alcuni mezzi sono stati recuperatabili solo co carro-attrezzi. Sui social è iniziato subito un tam-tam di allerta di automobilisti bloccati -anche per un’ora- che invitavano a evitare queste strade, stigmatizzando (anche con toni accesi) il mancato o ritardato intervento dei mezzi spargisale su strade statali, provinciali e comunali. Alcuni pullman di trasporto scolastico diretti agli istituti superiori di Pievepelago e di Pavullo hanno subito ritardi; problemi anche in val Dragone con un pullman segnalato fuoristrada ma senza conseguenze alle persone se non comprensibili timori degli occupanti. In alta quota niente pioggia ghiacciata ma un sottile manto di neve sulle strade del passo dell’Abetone e del Passo delle Radici-San Pellegrino, coi mezzi spartineve in azione, dove occorrevano comunque le prescritte gomme da neve o le catene montate. In mattinata la situazione è migliorata su tutte le strade ma gli addetti alla viabilità raccomandavano prudenza vista la stagione e ricordavano che è scaduto il termine per installare i pneumatici da neve.

g.p.