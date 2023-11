Vento di burrasca, neve e rischio gelicidio in arrivo: il meteo in Emilia Romagna

Bologna, 29 novembre 2023 – Vento di burrasca, pioggia con rischio di gelate e neve in Appennino e collina: è questo lo scenario meteo per i prossimi giorni in Emilia Romagna. Inoltre, gli esperti di Arpae, insieme alla Protezione civile, hanno diramato un’allerta meteo valida per la giornata di giovedì 30 novembre.

Allerta arancione e gialla: ecco dove

Si tratta di un’allerta arancione per vento nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena e un’allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna; per vento nelle province di Piacenza, Parma, Bologna, Forlì-Cesena, Rimini; per pioggia che gela nelle province di Piacenza e Parma.

Vento di burrasca e rischio gelate

"Per giovedì 30 novembre sono previste precipitazioni in intensificazione nel corso della giornata – spiegano gli esperti di Arpae –, in particolare lungo il crinale appenninico centro-occidentale che possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. Nella prima parte della giornata, date le particolari condizioni termiche, non si escludono locali episodi di pioggia che gela nei fondovalle e fino all'area pedecollinare del settore più occidentale. È inoltre previsto, a partire dal pomeriggio e soprattutto in tarda serata, un aumento della ventilazione da sud-ovest lungo i rilievi con venti che potranno raggiungere intensità di burrasca forte (75-88 Km/h) sul settore centrale e di burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla rimanente fascia appenninica”.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Oggi, mercoledì 29 novembre, cielo sereno “con banchi di nebbia al mattino sull'Emilia centrale, in graduale sollevamento e diradamento. Aumento della nuvolosità di tipo stratificato dal pomeriggio, con deboli precipitazioni nella notte sui crinali appenninici occidentali, nevose a quote superiori ai 1500 metri”.

Il tempo giovedì 30 novembre sarà “coperto con deboli precipitazioni al mattino sui crinali appenninici, nevose sulle cime più alte dell'Appennino centro-occidentale. Le precipitazioni potranno interessare localmente anche la pianura emiliana, senza escludere temporanei fenomeni di pioggia mista a neve o pioggia che gela nelle valli più interne appenniniche delle province piacentino-parmensi, per il ristagno di sacche di aria più fredda. Nel pomeriggio, attenuazione delle precipitazioni, ma con tendenza a peggioramento dalla sera, con piogge diffuse sui settori appenninici centro-occidentali. Temperature minime in aumento con valori compresi tra 2/4 gradi dell'Emilia e 4/8 gradi della Romagna. Massime in diminuzione con valori tra 4/6 gradi dei settori emiliani e 7/12 gradi di quelli romagnoli”.

Per venerdì 1 dicembre, invece, tempo “coperto con piogge diffuse sui settori appenninici centro occidentali che, nel corso della sera-notte, tenderanno ad estendersi, al resto del territorio regionale. Temperature in generale aumento, minime tra 4 e 8 gradi dell'Emilia e 10 e 15 gradi della Romagna; massime tra 8 e 14 gradi dei settori emiliani, 15 e 19 gradi di quelli romagnoli”.

Ci sarà un miglioramento nel corso del fine settimana con “precipitazioni residue nella mattina di sabato e cielo in prevalenza sereno per domenica. Peggioramento da lunedì, con graduale diminuzione delle temperature e precipitazioni sparse per martedì 5 dicembre che, sull'Emilia occidentale, potranno assumere carattere nevoso fino a quote collinari”.

Come sarà il tempo in Emilia Romagna