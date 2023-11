Maltempo e grandine, mattinata piena di incidenti

Civitanova sotto pioggia e grandine ieri mattina, l’asfalto viscido ha propiziato alcuni incidenti stradali e paralizzato la viabilità sulla statale e lungo via AbruzzoAristotele. Traffico in tilt poco prima di mezzogiorno con le macchine incolonnate sulla Ss16 per due contemporanei incidenti in via Carducci e in via Bixio, dove veicoli si sono urtati per le difficoltà create dal maltempo e sul posto sono intervenuti i vigili urbani. Code lunghissime e automobilisti che per liberarsi dal traffico hanno cercato una soluzione nella viabilità interna, intasando le strade di collegamento fra i quartieri di Fontespina e di San Marone. Vigili urbani anche a Civitanova Alta per un incidente che ha convolto ben quattro macchine e che si è verificato lungo la strada delle Vergini, dove si procedeva con difficoltà a causa del nevischio depositato sull’asfalto.

Ma, in questo caso, il motivo dello scontro è stato il mancato rispetto dello stop tra un’auto che proveniva da via Parafalda e una che procedeva sulla provinciale delle Vergini in direzione del porto. L’impatto tra i due veicoli e le conseguenti carambole hanno fatto sì che venissero urtate altre due auto. In nessuno degli incidenti ci sono stati feriti gravi.

l. c.