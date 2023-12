Vento forte, allerta meteo arancione nelle Marche: dove e quando

Ancona, 1 dicembre 2023 – Allerta meteo arancione per vento su tutte le Marche. Lo ha diramato la Protezione Civile regionale (prolungando la precedente allerta già in vigore fino alle 24), con validità a partire dalle 18 di oggi e fino alle 12 di domani, sabato 2 dicembre. Oggi, a dire il vero, in molte zone della regione, specie nel Pesarese e nell’Anconetano, le temperature si sono alzate, fino a sfiorare i venti gradi. L’allerta per vento, in ogni caso, riguarda tutte le province.

Allerta meteo rossa per piene e temporali in Emilia Romagna

Allerta meteo per vento forte nelle Marche

L'allerta per vento tornerà a essere gialla fino alle 24 di sabato. Secondo la previsione del bollettino meteo i venti saranno in ulteriore rinforzo e domani saranno forti sud-occidentali, con raffiche che al primo mattino potranno raggiungere intensità di tempesta violenta e in seguito burrasca forte o tempesta.

L’allerta meteo della Protezione civile regionale delle Marche

Le previsioni meteo regionali