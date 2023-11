Neve a Pesaro, attimi di entusiamo pre natalizio in città e sui social

Pesaro, 25 novembre 2023 – Nevica a Pesaro. Almeno così è parso a tantissimi cittadini che intorno alle 11 si sono precipitati sui social e nelle chat di WhattsApp a segnalare la prima nevicata in città. In realtà potrebbe trattarsi dell’Adriatic Sea effect. E’ parso trattarsi più di nevischio, di ‘acqua stretta’ insomma. Per qualcuno invece era “solamente grandine”, anche se effettivamente con chicchi piuttosto morbidi.

Per un attimo il clima è diventato natalizio, anticipando l’entusiasmo per l’accensione delle luminarie e del villaggio di Natale in programma per domani pomeriggio.

Adriatic Sea Effect: che cos’è

Dai più è identificato con l’acronimo ASE ma dagli anziani è conosciuto come neve che viene dal mare.

Stiamo parlando di Adriatic Sea Effect, un particolare fenomeno che, vedendo scorrere aria molto fredda sulle acque ancora relativamente tiepide del mare Adriatico, spesso porta nevicate fin sulla costa.

Sulla bassa collina, se non addirittura sulla costa, è possibile che come precipitazione cada il famigerato groupel o, per meglio dire, la neve tonda. Un tipo di precipitazione solida, costituita da granelli di ghiaccio bianchi e opachi di forma sferica del dimetro di circa 2-5 mm e che possono raggiungere e imbiancare temporaneamente le superfici anche con temperature superiori allo zero.