Neve dove e quando in Emilia Romagna: le previsioni aggiornate

Bologna, 3 dicembre 2023 – Si accendono le luminarie e le luci degli abeti nelle piazze delle città dell’Emilia Romagna, per respirare appieno l’atmosfera delle feste di Natale manca una sola cosa: la neve. Neve che, secondo le ultime previsioni meteo, cadrà debole anche nella pianura emiliano romagnola domani tra domani, lunedì 4 dicembre, e martedì 5 dicembre.

Ma vediamo le previsioni del tempo giorno per giorno e dove cadrà la neve.

Neve in arrivo in Emilia Romagna, fiocchi bianchi anche in pianura nei prossimi giorni

Allerta gialla

Per domani, lunedì 4 dicembre, Arpae di concerto con la Protezione Civile ha mantenuto un’allerta (gialla, criticità ordinaria) in alcune aree della regione: per criticità idraulica nelle province di Reggio Emilia e Modena per il transito a valle della piena del fiume Secchia; per neve nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Dal pomeriggio sono previste nevicate di debole intensità più probabili sull'Appennino centro-occidentale e sulla pianura occidentale. Sulla pianura ovest, secondo i modelli Arpae, le precipitazioni potrebbero assumere condizioni di acqua mista a neve.

Neve anche in pianura: quando il 4 e il 5 dicembre

La quota neve interesserà nel corso della sera la pianura piacentina e parmense con fenomeni deboli. Neve che cadrà più intensa di notte con estensione delle precipitazioni nelle pianure centrali dell’Emilia Romagna: potrebbe esserci, quindi, un risveglio imbiancato anche nelle città la mattina di martedì 5 dicembre.

Le previsioni per martedì 5 dicembre

Secondo Arpae, martedì il cielo sarà coperto o molto nuvoloso in Emilia Romagna, con precipitazioni anche nevose a carattere debole e irregolare sul settore centro-orientale della regione che nel corso della mattinata tenderanno ad esaurirsi.

La neve arriverà fino alle aree di pianura nella zona centrale della regione.

Nel corso del pomeriggio-sera le precipitazioni interesseranno a carattere debole e irregolare il settore occidentale dell’Emilia Romagna con possibilità di qualche debole nevicata fino alle pianure.

Il vento forte e il caldo anomalo in dicembre: la spiegazione dell’esperto

Tendenza: il ponte 8 dicembre con la pioggia

La rimonta del campo di alta pressione porterà condizioni di bel tempo nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre.

Il giorno dell’Immacolata, venerdì 8 dicembre, una perturbazione di origine atlantica apporterà condizioni di tempo instabile con piogge che, in Emilia Romagna, si estenderanno anche nella giornata di sabato 9 dicembre.

Temperature massime quasi stazionarie, minime inizialmente in flessione poi in nuovo aumento.

Previsioni del tempo giorno per giorno