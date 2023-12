Maltempo oggi: alberi caduti per il forte vento e fiumi in crescita

09:15

Forti raffiche a Macerata: tetti scoperchiati

Raffiche a 103 chilometri orari si sono registrate a Macerata, ma in tutta la provincia il vento ha causato parecchi danni. Si segnalano alberi caduti, pali abbattuti e tetti scoperchiati dalla costa all'entroterra. Dalle 2 della notte i vigili del fuoco sono stati impegnati in una quarantina di interventi, e un centinaio sono in attesa. In serata una grossa quercia è caduta lungo la strada provinciale 25 a Cingoli, che ha ostruito l'intera strada e ha coinvolto anche un'auto di passaggio, per fortuna nessuno si è fatto male. La pianta è stata rimossa con l'autogrù. In provincia come supporto è intervenuto anche un modulo operativo dal Comando di Roma, dislocato nel Pesarese. Anche alla Cimarella la strada è stata chiusa per un grosso albero, che cadendo ha danneggiato anche l'asfalto.