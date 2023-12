Vento fortissimo e caldo anomalo a Pesaro: strage di alberi e cimitero centrale chiuso

Pesaro 2 dicembre 2023 – Paura nella notte per un vento che ha soffiato ad oltre 100 km/h abbattendosi su tutta la provincia. I danni si registrano ovunque.

In particolare gli alberi sono caduti su alcune auto in zona Villa San Martino a Pesaro, ma anche sui tetti e sulle strade provinciali, molte delle quali sono state chiuse al traffico. Come è stato sbarrato l’accesso al cimitero centrale San Decenzio di Pesaro, perché un cipresso secolare si è spezzato nella notte cadendo su una tomba. Aspes, che gestisce il servizio, ha deciso di non far entrare i visitatori per evitare che possano rimanere colpiti da altri rami pericolanti.

Molti alberi caduti per le raffiche di vento oltre i 100 km/h

Oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco, altri 90 sono in attesa di essere evasi e ce ne sono in coda almeno 400, ovviamente su scala provinciale. Mobilitata la protezione civile, Aspes, comuni e Marche multiservizi. Rovesciati centinaia di cassonetti, e in alcuni casi i rifiuti si sono sparpagliati. Il vento continua a soffiare, seppur in maniera più mite, mentre il tempo alterna pioggia, sole, grandine e caldo.