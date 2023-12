Meteo pazzo, troppo caldo a Macerata: rinviata l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio

Macerata, 2 dicembre 2023 - Il forte vento e il caldo anomalo di queste ore rendono difficile pensare al clima natalizio che viene ufficialmente aperto un po' ovunque.

Ad esempio, può rimanere 'fuori stagione' la pista di pattinaggio sul ghiaccio che in diverse città costituisce una delle principali attrattive delle iniziative per le festività.

Macerata: c'è troppo caldo: rinviata l'inaugurazione della pista per il pattinaggio sul ghiaccio

A Macerata, doveva essere inaugurata oggi alle 17, ma la struttura quest'anno ospitata in piazza Mazzini è ancora a... corto di ghiaccio.

"A causa delle attuali condizioni atmosferiche, che non hanno permesso la formazione del ghiaccio - si legge in una nota sulla pagina social del Comune - l’inaugurazione della pista di pattinaggio non si svolgerà, come previsto inizialmente, oggi sabato 2 dicembre, ma è rinviata a quando le temperature permetteranno la formazione di uno strato di ghiaccio sufficiente".

Quindi, nel pomeriggio Macerata entrerà nel clima natalizio solo con l'accensione dell'albero e delle luminarie.