Maltempo Imola, albero abbattuto dal vento vicino alla ferrovia: circolazione bloccata

Imola (Bologna), 2 dicembre 2023 – Cade un albero in via Pambera, a Zolino, e colpisce le linee dell’alimentazione elettrica ferroviaria. Disagi per la circolazione dei treni sulla Bologna Rimini come conseguenza delle forti raffiche di vento che si sono registrate in mattinata.

Il grosso albero sempreverde è crollato intorno alle 12, colpendo con la chioma le linee dell’alimentazione elettrica. La circolazione dei treni è stata sospesa tra Imola e Castel San Pietro mentre sul posto sono subito intervenuti la polizia e i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per tagliare il tronco e rimuoverlo. Allo stesso tempo i tecnici di Rete Ferroviaria italiana si sono messi all’opera per riparare i danni. Alle 13.20 la circolazione dei treni è ripresa a senso unico ed è poi stata completamente riaperta alle 14.50.

L'albero caduto in via Pambera (foto Isolapress)

Il blocco è stato limitato, ma le conseguenze sulla circolazione ferroviaria sono stati di rilievo con considerevoli ritardi: si sono registrati rallentamenti fra 25 e 115 minuti per sei treni ad Alta Velocità e 5 Regionali, fra 45 e 140 minuti per quattro Intercity, quattro regionali limitati e 18 cancellati.