Forte vento a Rimini, alberi caduti e tetti scoperchiati: danni ingenti

Rimini, 2 dicembre 2023 - La riviera si lecca le ferite, dopo una notte di paura in cui a migliaia da Rimini a Riccione sono rimasti svegli per i boati che le raffiche di vento fino a un massimo di 130 chilometri orari hanno provocato serpeggiando tra i palazzi e abbattendo come birilli decine e decine di alberi.

La riviera all'alba si è presentata flagellata da raffiche violentissime con alberi finiti in mezzo alla strada a bloccare la circolazione, coperture di tetti divelte e persino alberi caduti non solo sulle auto in sosta, ma anche sui recinti in muratura delle villette o addirittura sui tetti. Uno scenario apocalittico che ha tenuto impegnati tutta la notte - e tiene ancora - i vigili del fuoco del comando provinciale, con decine di interventi per rimuovere le piante crollate, mettere in sicurezza i giardini delle case, sgomberare le strade e ripristinare la situazione. Sarà un lavoro lungo, che si estenderà anche in collina e lungo tutta la costa. A Cattolica per esempio il forte vento ha sventrato i palloni dei campi da padel.

In tutta la regione, intanto, prosegue oggi l’allerta meteo rossa (qui cosa significa) che riguarda principalmente le raffiche di vento a tempesta.

Maltempo, vento e alberi caduti a Rimini e Riccione

Bilancio danni

Gli interventi maggiori che hanno riguardato Rimini e Riccione. Nei due grandi centri abitati i crolli di maggior impatto si sono verificati sull'Adriatica, dove all'altezza dell'aeroporto e Altromondo Studios le piante abbattute dalle raffiche hanno ingombrato la carreggiata bloccando la circolazione. A Riccione invece in via Veneto e in via Adamello gli alberi sono crollati sulle auto e contro i condomini, mentre è in via Calatafimi, sempre a Riccione, che un albero è stato completamente sradicato e ha distrutto cadendo la recinzione di cemento di un palazzo, provocando una perdita di gas su cui forze dell'ordine e tecnici sono intervenuti prima che provocasse ulteriori danni. In più, danni ingenti si registrano ai cavi della luce, alle luminarie natalizie già accese in tutto il territorio provinciale, oltre a tettoie pericolanti e segnaletica stradale o recinzioni completamente divelte.