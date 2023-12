Forte vento tra Bologna e Imola: alberi caduti e circolazione dei treni in tilt

Bologna, 2 dicembre 2023 – Il vento forte che stanotte ha sferzato Bologna ha causato la caduta di un grosso albero lungo viale Filopanti, all’altezza dell’ex Istituto Zoni.

Neve in pianura Padana: le previsioni meteo e l’allerta arancione

La pianta è stata sradicata dal vento e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e polizia locale, che hanno subito provveduto a spostarla al margine della strada in attesa di tagliarla e rimuoverla del tutto.

Le chiamate ai vigili del fuoco sono state centinaia, non solo a Bologna ma anche in gran parte della provincia. Se in città i caschi rossi sono intervenuti anche in via Gaibola, via Larga e in via dei Pozzetti per rimuovere alcune alberature che invadevano le carreggiate, alberi in strada sono stati registrati a Gaggio Montano, Medicina, Calderino, Grizzana Morandi, Porretta Terme, Pianoro e Monghidoro. Qui, oltre a essere intervenuti per la rimozione di una grossa pianta su una carreggiata i Vigili del Fuoco hanno rimosso anche una casa in lamiera, volata da un cantiere in mezzo alla strada.

A Castel di Casio invece, un paio di lucernai si sarebbero staccati da un prefabbricato industriale. Il forte vento ha provocato non pochi disagi anche a tutti i viaggiatori che verso mezzogiorno si trovavano sui treni o nelle stazioni lungo la tratta Ancona - Bologna: un albero infatti, è caduto sui binari tra Imola e Castel San Pietro causando la sospensione della circolazione dei convogli per circa un’ora, facendo poi accumulare ritardi sull'intera linea.