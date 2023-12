Maltempo Bologna, cade il pollice di una statua dalla volta della Cattedrale di San Pietro

Bologna, 2 dicembre 2023 – A causa del maltempo e del forte vento, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute anche all’interno della Cattedrale di San Pietro in via Indipendenza a Bologna, in seguito all’allarme lanciato per il ritrovamento di alcuni calcinacci intorno all'altare.

I danni del vento forte a Ravenna e provincia, l’esperto: raffiche oltre i 100 Km/h

I vigili del fuoco indicano il punto da cui sono caduti i calcinacci (foto Schicchi)

Dopo alcune indagini, i frammenti sono risultati essere il pollice di una statua di un angelo presente sulla volta. Per verificare la possibile presenza di crepe o altri pezzi in procinto di cadere l'area del ritrovamento dei calcinacci è stata subito recintata, ma da quanto si apprende non sarebbe stata riscontrata nessun’altra problematica.

La cattedrale è rimasta aperta per tutto il tempo dell’ispezione dei vigli del fuoco, ma la santa messa del pomeriggio è stata spostata nella cripta.

Il forte vento ha causato, durante la giornata, anche la caduta di diversi alberi, uno in città, su viale Filopanti, e un altro sulla ferrovia tra Castel San Pietro e Imola che ha causato la sospensione momentanea della circolazione dei treni.