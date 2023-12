Reggio Emilia, monitorati i livelli di Enza e Secchia

Reggio Emilia, 2 dicembre 2023 - Le intense precipitazioni che hanno interessato in particolare le zone appenniniche stanno facendo salire i livelli dei corsi d’acqua interni, in particolare i torrenti, tra cui l’Enza e il Secchia. Ad alcuni punti di osservazione, come a Ponte Alto per il Secchia, tra le province di Reggio e Modena, la quota ha superato la soglia arancione, ma con il livello in calo a monte. Simile situazione anche sull’Enza: al ponte di Sorbolo nella tarda mattinata la quota del torrente ha raggiunto i 10,60 metri, avvicinandosi alla quota “rossa” di undici metri (che prevede la precauzionale chiusura del ponte stradale e ferroviario tra Brescello e Parma), ma a monte i livelli già da metà mattina risultano vistosamente in calo, a partire da Sant’Ilario, dove in mattinata è stata raggiunta la quota “rossa” di 2,1 metri, per poi iniziare il decremento. E risulta in calo anche il livello alla vicina Cassa di espansione. La situazione viene costantemente monitorata dai tecnici AiPo, attivi per tutta la notte. Mobilitati anche i gruppi di Protezione civile per la vigilanza agli argini. Al momento non risultano situazioni di criticità, pur se si guarda con attenzione a possibili ulteriori precipitazioni.