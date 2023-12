Il Corno e le Terme aprono la stagione

Per il Ponte dell’Immacolata si torna a sciare al Corno alle Scale. Nel comprensorio di Lizzano si riaprono le piste a prezzi invariati (ma fino a domenica lo skipass giornaliero costerà 25 euro per gli adulti e 11 per i bambini) con parcheggi gratuiti e, la novità del nuovo ’Pulmino del benessere’ che porta i turisti alle Terme di Porretta e li riconduce in albergo a Vidiciatico e Lizzano. I 36 chilometri di piste nell’Appennino bolognese ieri hanno registrano tra i 20 e i 30 centimetri di neve, risultato del lavoro dei cannoni sparaneve sul manto di neve fresca. Aperte le piste Polla e Campo Scuola, mentre da domani sarà percorribile anche la pista Tomba Uno e non è escluso che anche la Tomba Due possa essere fruibile se le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

Inaugurazione anche per il Gruppo Monti Salute Più che oggi apre la prima pizzeria termale d’Italia. Il locale è situato nel complesso di Valverde, nel comune di Alto Reno Terme, una struttura che è un prolungamento del parco delle Terme di Porretta. Questa acqua termale è protagonista anche della birra termale . La pizzeria pub di Valverde sarà aperta tutti i giorni (chiusa il martedì. La seconda novità che prende il via oggi e che coinvolge il Gruppo Monti è l’apertura dello Chalet del Corno alle Scale, già ’Tavola del Cardinale’ ai piedi degli impianti di risalita .

Il connubio tra turismo ’bianco’ e turismo termale trova infine un’ulteriore sinergia nella navetta che dal Corno farà la spola verso le terme, con uno sconto particolare sui servizi termali per chi vorrà approfittare dell’iniziativa.

"Da quando ci stiamo occupando delle Terme di Porretta – spiega il professor Antonio Monti, direttore scientifico del Gruppo Monti Salute Più – e abbiamo preso in gestione lo Chalet del Corno alle Scale, ci stiamo preoccupando di mettere in comunicazione le diverse eccellenze della montagna per sfruttare al meglio le potenzialità dell’appennino. In questo modo la vacanza può diventare un momento di rigenerazione del nostro corpo contrastando gli effetti dello stress della vita quotidiana".

Restando sempre nel campo della vacanza all’insegna della salute, fino all’Epifania prosegue la regolare attività delle Terme di Porretta, che resteranno aperte tutti i giorni con i diversi servizi esclusivi come le piscine termali, il centro fisioterapico, le "mini-cliniche" per il ringiovanimento cellulare e la spa di bellezza termale. Per il 31 dicembre ci sarà anche un brindisi a bordo vasca per chiudere l’anno in tutto relax.