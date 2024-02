Nico Gori e i ’bravi ragazzi’ sul palco del Noi Lounge

Nico Gori e Nanni trio aprono la due giorni di concerti al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. L’appuntamento è domani sera alle 22, quando il quartetto salirà sul palco per eseguire brani della tradizione jazzistica americana alternati a composizioni originali del leader Nico Gori; non mancano incursioni nel mondo sud americano con esecuzione di brani della tradizione brasiliana, dallo "choro" alla "bossa nova", il tutto condito da un sound molto ricercato e ben arrangiato del quartetto, di cui sono caratteristiche principali l’energia e il grande interplay tra i musicisti che lo compongono. La formazione è composta da Nico Gori sax tenore e clarinetto, Stefano Nanni al pianoforte, Stefano Travaglini al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria. L’ingresso costa 23 euro incluso un drink. Sabato sera, sempre a partire dalle 22, si esibiranno dal vivo "The Goodfellas", per un concerto dedicato al rock’n’roll e allo swing. La proposta è quella di un viaggio fantastico dentro una favola che dura da trent’anni, dove gli ingredienti principali sono musica, passione e l’amore per il proprio paese. È uno spettacolo tra i casinò di Las Vegas degli anni cinquanta, che vede protagonista una band che Ray Gelato, famoso crooner italo-angloamericano, considera la migliore nel suo genere. "The Goodfellas" sono Lucky Luciano contrabbasso e voce, Fabrais La Motta alla batteria, Jimmy Gennaro al piano, Nick Salerno alla chitarra, Benny Marsala al sax tenore, Rico Romano tromba e voce, Charlie Martino tromba e voce, e JJ di Giacomo al trombone. L’ingresso costa 19 euro incluso un drink. Info e prenotazioni al 328 7723203.

Giacomo Mascellani