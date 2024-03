NOI CESENATI

Quest’oggi gli operatori addetti del Comune hanno segnato, suppongo per l’abbattimento, gli ultimi quattro alberi che sono rimasti in via Angeli dove un tempo erano più numerosi e la strada si fregiava a buon diritto del titolo di viale. Si tratta di alberi vecchi sì, quello è indubitabile, ma sono in ottima salute perché fino a quest’autunno avevano le loro brave foglie, i loro bravi fiori e tutto il resto. Secondo me quello che sta per verificarsi, almeno per quello che si può presumere, è l’ennesimo scempio che il Comune di Cesena permette di queste povere poche piante di queste piante, certamente mi ripeto datate, ma delle quali non ne restano affatto molte a Cesena.

Io, e posso assicurare anche altri residenti con i quali conversiamo su quello che potrà accadere, mi chiedo: che cosa si deve fare per poter salvare queste quattro piante che sono bellissime e, lo dico ancora, sono le uniche superstiti in via Angeli? Posso assicurare che non solo per chi scrive, ma per tutti qui nei paraggi questa decisione appare inspiegabile perché produce un depauperamento del patrimonio verde. In tanti si riempiono la bocca sull’ambientalismo e la piantumazione di nuove piante, ma ritengo che il primo passo per una reale cultura ecologica sia la manutenzione e la salvaguardia del patrimonio arboreo esistente.

una vicina residente